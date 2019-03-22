Милиция задерживала активистов, которые хотели возложить цветы в Хатыни 1 22.03.2019, 15:01

Иллюстрационное фото

Активисты хотели почтить память жертв сожженной деревни.

Правозащитникам стало известно, что сотрудники милиции 22 марта задержали членов Движения Солидарности "Разам" Виктора Ковалькова, Надежду Батуру, Сергея Мацкойть, Виталия Луховича, пишет ПЦ "Весна".

Они ехали в Хатынь, чтобы возложить там цветы. Как сообщает Надежда Батура на своей странице в фейсбуке, причиной задержания стало якобы обвинение в угоне неизвестного автомобиля. Обстоятельства того дела неизвестны.

Известно, что они доставлены в РУВД Советского района г. Минска. Позже глава Движения Солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик сообщил в фейсбуке: "Три человека уже на свободе. Ждут водителя, который еще в РУВД".