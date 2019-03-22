Фотофакт: Озеро Мичиган покрылось «чешуей дракона» 22.03.2019, 15:24

2,450

Природа — лучший художник.

Захватывающее явление на озере Мичиган подтверждает это еще раз. Огромное водное полотно покрылось миллионами блестящих тонких ледяных осколков, которые создают на поверхности восхитительные фигуры. Это возникло из-за движения воды под льдом, когда озеро начало оттаивать после невероятно суровой зимы, пишет bigpicture.ru.

Весна покрыла озеро Мичиган восхитительными осколками льда. Талая вода замерзла и выглядит, словно мозаика на голубых плитках застывших волн.

Феномен был вызван движением воды подо льдом, когда озеро Мичиган начало таять.

Водоем быстро оттаивает, из-за этого вода выталкивает куски льда на поверхность. Эти ледяные осколки накладываются один на другой, создавая зрелище удивительной красоты.

Прибрежная охрана предупреждает людей, что смотреть на эту красоту можно только издалека, потому что лед в это время уже очень тонкий и ломается под ногами.

С начала марта 56% водной глади озера покрыты льдом.

Это не единственное захватывающее зрелище на озере Мичиган в конце зимы. На прошлой неделе сотни людей посетили маленький город Петоски, чтобы посмотреть на скульптурное распятие Иисуса Христа, которое находится под водой.

Из-за суровых погодных условий мраморную статую высотой 15 метров и весом 840 килограммов никто не видел с 2015 года.

Не было гарантии, что посетители смогут увидеть крест в этом году, но их молитвы были услышаны. Работники прорубили лунку в толще льда, чтобы 1200 туристов могли увидеть огромную фигуру Иисуса.

Статуя была сделана в 1956 году в память о тех, кто погиб в воде. Традиция приходить сюда, чтобы посмотреть на нее, началась в 1986 году.

Нерукотворная красота поражает своей утонченностью и, вместе с тем, грандиозностью. Природа умеет удивлять и у нее есть еще чем поразить искушенное человечество. Вода — не только источник жизни, но и чистого искусства, которое воплощается в настоящие естественные шедевры.