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Бессмертный – Зеленскому: Заберите документы из ЦИК

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  • 22.03.2019, 15:38
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Роман Бессмертный
Фото: glavcom.ua

Кандидат в президенты Украины обратился к оппоненту.

Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный заявил, что кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому лучше сняться с избирательной гонки, потому что такой участник выборов – это унижение для нации.

Об этом экс-посол Украины в Беларуси заявил во время теледебатов на телеканале ATR, отвечая на вопрос ведущего о том, какое бы вопрос Бессмертный задал бы Зеленскому во время дебатов, сообщает сайт политика.

«Я бы спросил, сколько вам нужно времени, чтобы пойти и забрать все документы из ЦИК? Потому что этот стыд с Зеленским мы еще долго будем переживать. Допустить избрания подобного президента – это унизить нацию », - заявил Бессмертный.


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