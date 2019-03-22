Гомельчанин: Меня пробуют наказать за езду на «зеленый» 7 22.03.2019, 15:43

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Игорь Чуб

Житель Гомеля столкнулся со странностями белорусской «фемиды».

22 марта в 16.30 в суде Железнодорожного района Гомеля (судья Вячеслав Паремский) начнется административный процесс в отношении жителя областного центра Игоря Чуба. Молодого парня обвиняют в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП), сообщает «Гомельская весна».

Суть правонарушения в том, что мужчина на своей странице в социальной сети «Фейсбук» несколько лет тому поделился публикациями, содержащие ссылки на сайт анархистов «Прамень».

«Еще в 2017 году у себя на страничке в Фейсбук я делал репост различной информации, содержащей ссылки на сайт анархистов «Прамень». Например, я сделал репост инфо «В Гомельской области бастуют механизаторы и водители». Откуда мне знать, что эта информация включена в список экстремистских», - объясняет свою позицию мужчина.

Игорь Чуб работает таксистом и добавляет, что все должно быть по правилам, как у водителей. Горит красный – стою, загорелся зеленый – еду. «Пока я вижу, что меня пробуют наказать за езду на зеленый», - добавил он.

По мнению правозащитника Леонида Судаленко, который осуществляет мониторинг дел, связанных с обвинениями в распространении экстремистской информации, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм».

«Берут любую социальную сеть, любую группу, которая критикует действующую власть, и признают ресурс экстремистским. Если есть ограничение на распространение той или иной информации, сделайте так, чтобы она не была доступна. Пока я вижу, что дело притянуто за уши», - прокомментировал ситуацию Судаленко.

Напомним, это не первое дело в Гомельском регионе по обвинению пользователей соцсетей в распространении экстремизма. 7 марта в ОВД Центрального района Гомеля начался административный процесс в отношении жителя областного центра Петра Марковского. 19 марта Рогачевский районный суд начал рассматривать административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя райцентра Сергея Алексейкова.

Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.