Что будет с Россией после отключения глобального интернета 34 22.03.2019, 15:55

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Иллюстрационное фото

Последствия будут куда более серьезными, чем введение автономного интернета в Китае.

Через две недели Россия намерена сделать то, чего не делала ни одна страна в мире. Она собирается проверить, возможно ли отключить электронику от остального мира, сохранив интернет для своих граждан. Для этого ей придется перемаршрутизировать все свои данные внутри страны, не полагаясь на зарубежные серверы, пишет журналистка Шарлотта Джи в статье на сайте MIT Technology Review (перевод – inosmi.ru).

Данная проверка является ключевой составляющей закона о «суверенном интернете», который прорабатывает российское правительство. Похоже, что со временем этот закон будет принят и подписан президентом Владимиром Путиным, хотя пока он застрял в парламенте.

Опустить занавес над интернетом — это довольно простая идея, но не стоит обманываться. Сделать это правильно — невероятно трудная с технической точки зрения задача. И это будет очень дорого стоить. Российские органы финансового контроля оценили первоначальную стоимость данного проекта в 38 миллионов долларов, но скорее всего, средств потребуется намного больше. Один из авторов этой инициативы заявил, что она скорее обойдется в 304 миллиона долларов. Но по словам отраслевых экспертов, даже этой суммы будет недостаточно, чтобы система заработала, не говоря уже о ее обслуживании.

А еще этот план оказался очень непопулярен среди населения. В этом месяце примерно 15 тысяч москвичей вышли на улицы в знак протеста против нового закона, и это была одна из крупнейших демонстраций за несколько лет.

Операция «Отключение»

Так как же Россия будет отключать себя от глобального интернета? «Непонятно, каковы будут последствия этой проверки на отключение», — говорит председатель и генеральный директор Общества интернета Эндрю Салливан (Andrew Sullivan). Но нам известно, что если закон будет принят, российские интернет-провайдеры (ISP) будут обязаны использовать точки обмена интернет-трафиком только внутри страны, причем это будут точки, утвержденные регулирующей организацией Роскомнадзор.

В этих точках обмена поставщики интернет-услуг соединяются друг с другом. В них физически встречаются их кабели и осуществляется обмен трафиком. Контроль над этими точками осуществляют организации, которые называются провайдерами межсетевого обмена (IXP). Крупнейший в России провайдер межсетевого обмена находится в Москве, соединяя города на востоке страны. Но он также находится и в Риге, что в соседней Латвии.

Крупнейшая в России точка обмена интернет-трафиком MSK-IX одна из самых больших в мире. Она соединяет более 500 провайдеров интернет-услуг, а в часы пик в рабочие дни обрабатывает более 140 гигабайт трафика. В России есть еще шесть точек обмена интернет-трафиком, которые покрывают большую часть ее 11 часовых поясов. Многие точки обмена используют коммутаторы каналов, находящиеся в соседних странах или принадлежащие иностранными компаниям. Теперь это будет запрещено. Когда данный этап будет пройден, Россия в буквальном смысле получит физический «выключатель» и сама сможет решать, отключать ей свой интернет от внешнего мира или держать его открытым.

Меняя маршруты своим интернет-провайдерам, Россия также будет вынуждена отключиться от глобальной системы доменных имен (DNS), чтобы трафик нельзя было направлять через точки обмена, расположенные за пределами России.

Система доменных имен это по сути дела телефонная книга, но для интернета. Например, когда мы вводим в браузере в поисковую строку «google.com», наш компьютер использует систему доменных имен для перевода данного доменного имени в адрес межсетевого протокола, который находит нужный сервер в интернете и направляет запрос. Если на запрос не отвечает один сервер, подключается другой. Трафик ведет себя подобно воде, просачиваясь туда, где есть отверстие.

«Создатели DNS хотели выстроить систему, способную работать даже тогда, когда прекращают работу ее составные элементы, причем неважно, является этот сбой целенаправленным или случайным», — говорит специалист по информатике из Университетского колледжа Лондона Брэд Карп (Brad Karp). Из-за такой встроенной отказоустойчивости в структуре интернета Москве будет еще труднее осуществить свой план.

Эксплуатацией системы доменных имен занимается множество различных организаций, но большинством «корневых серверов», которые создают ее основу, управляют компании, находящиеся в США. Россия считает это стратегическим недостатком и хочет создать альтернативу, построив новую сеть своих собственных корневых серверов.

«Дополнительную DNS можно использовать при создании дополненной реальности для большинства российских интернет-пользователей, — говорит эксперт по интернет-мониторингу Амит Наик (Ameet Naik), работающий в компании программного обеспечения „Таузенд Айз" (ThousandEyes). — Тот, кто контролирует эту систему, управляет интернетом». Таким образом, если Россия сможет создать собственную систему доменных имен, у нее появится как минимум какое-то подобие контроля над интернетом в пределах своих границ.

Но сделать это будет нелегко, говорит Салливан. Надо будет настроить конфигурацию десятков тысяч систем, что очень непросто, а то и невозможно, поскольку придется идентифицировать все точки доступа, которые граждане используют для подключения к интернету (это их компьютеры, смартфоны, планшеты и так далее). Кто-то будет использовать зарубежные серверы, такие как система DNS общего пользования компании «Гугл», которую Россия просто не сможет дублировать. А поэтому, когда российский пользователь попытается войти туда, соединения не будет.

Если Россия сумеет создать свою собственную инфраструктуру системы доменных имен в масштабах всей страны и заставит своих интернет-провайдеров пользоваться ею, российские пользователи могут этого не заметить, если не будут пытаться попасть на вебсайт, подвергнутый цензуре. Например, если пользователь попытается выйти на facebook.com, его могут перенаправить на vk.com, который является российской социальной сетью, странно напоминающей Фейсбук.

Предстоящая проверка (официальная дата ее проведения пока не назначена) покажет, проведена ли необходимая подготовка. Запад не должен недооценивать готовность и способность российского государства добиться своего.

Безотказность и контроль

Как заявляет Кремль, цель данных мероприятий состоит в том, чтобы сделать Рунет независимым и защитить его от атак из-за рубежа. Во-первых, это поможет России противостоять санкциям, введенным США и Евросоюзом, а также любым будущим карательным мерам. Кроме того, имеет смысл сделать интернет в твоей стране доступным на тот случай, если он будет физически отрезан от остального мира. Например, в 2008 году было три случая серьезных повреждений подводных интернет-кабелей (причиной назвали корабельные якоря), из-за которых доступа к интернету лишились пользователи на Ближнем Востоке, в Индии и Сингапуре. Если бы пострадавшие страны могли перенаправить свой трафик, перебоев в работе интернета удалось бы избежать.

Многие обозреватели видят в действиях России ее давнюю традицию контролировать потоки информации между гражданами. Россия уже приняла закон, требующий от поисковых служб удалять некоторые результаты поиска. А в 2014 году она обязала социальные сети хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны. Кроме того, Москва запретила закодированные мессенджеры типа Телеграм (Telegram). На этой неделе российское правительство утвердило два новых закона с расплывчатыми формулировками, которые заносят в разряд преступных деяний «неуважение к государству» и распространение в онлайне «фейковых новостей». Новый план по перемаршрутизации российского интернет-трафика является «дальнейшей эскалацией», говорит российский ученый из Стэнфорда Сергей Санович, который специализируется на онлайновой цензуре. «Я бы сказал, что это опасная эскалация», — добавляет он.

Но этой эскалации следовало ожидать уже давно. Разговоры на эту тему между интернет-провайдерами и спецслужбами идут более 20 лет, говорит эксперт по российской безопасности Кир Джайлс (Keir Giles), работающий в Чатем-хаусе. Руководство российских спецслужб всегда считало интернет в большей степени угрозой, чем благом.

«Россия хочет сделать это, одновременно изолировав себя от последствий. Она хочет иметь возможность в упреждающем порядке отключаться от глобальной инфраструктуры», — говорит Джайлс.

Если России нужно вдохновение, она может просто посмотреть на восток. Китай добился колоссальных успехов в деле контроля над интернетом и над деятельностью в нем своих граждан. Однако строго контролировать развитие интернета он решил еще тогда, когда всемирная паутина в стране только зарождалась. Россия в то время переживала последствия от распада Советского Союза, и поэтому существенно запоздала. Китай еще в начале 2000-х годов создал отечественную инфраструктуру интернет-провайдеров и доменных имен, которую Россия только собирается строить. Навязать эту архитектуру задним числом намного труднее. «Китай взял все под контроль в самом начале, решив, что ему необходимо контролировать и регулировать весь входящий и исходящий трафик», — говорит Наик.

Последствия

В отличие от Китая, российские компании и граждане прочно завязли во всемирной паутине и гораздо чаще китайцев пользуются иностранными сервисами, такими как облачные инструменты «Гугл». Пока не совсем понятно, каковы будут последствия отключения для них. Но вполне возможно, что если внешние маршруты будут отключены, российские граждане лишатся доступа к этим инструментам. Многие крупные облачные сервисы могут дублировать свой контент в разных регионах, но ни у одного из них нет центров обработки данных в России. Скопировать эти сервисы внутри страны — непростая задача, и для ее решения потребуется немало времени и денег, говорит Наик. По мнению Салливана, предстоящая проверка может быть предназначена для изучения этого вопроса.

Еще одна проблема заключается в том, что многие российские интернет-провайдеры пропускают трафик других компаний и провайдеров, а те в ответ пропускают их трафик. Если российский план будет осуществляться неправильно, «огромный объем входящего и исходящего из России трафика просто будет попадать в черную дыру», говорит Наик.

Если эксперимент окажется неудачным, и интернет в России выключится, это очень дорого обойдется экономике страны (в других странах, которые специально или случайно отключались от интернета, издержки были невероятные). Однако Джайлс считает, что Кремль все равно пойдет на такой шаг.

Если это произойдет, россияне вряд ли покорно откажутся от своего права на интернет. Скорее всего, как и в Китае, решительно настроенные и разбирающиеся в современных технологиях граждане сумеют воспользоваться недостатками системы и обойдут ее. Например, во время протестов в Турции люди рассказывали друг другу, как можно напрямую выйти на глобальную систему доменных имен. Тем самым, они свели на нет попытки государства заблокировать сайты социальных сетей.

Дополнительным стимулом для реализации этого плана в России могло стать одно недавнее событие. Кибернетическое командование США провело хакерскую атаку против «Агентства интернет-исследований», как называют скандально известную российскую фабрику троллей, которая якобы использовала социальные сети для усиления раскола в США во время выборов 2016 года.

«Это реальная угроза. Количество людей, читающих и смотрящих в интернете антиправительственный контент, постоянно увеличивается», — говорит московский журналист и политический эксперт Кирилл Гусов. Государство контролирует СМИ и телевидение, однако интернет ему неподвластен. «Я не удивлюсь, если ФСБ [преемница КГБ] обращалась к Путину и докладывала ему об этой атаке, которая совпала по времени с его стремлением к подавлению свободы, потому что власть теряет контроль над обществом», — отмечает Гусов.

Пока непонятно, станет ли этот закон реальностью, и когда это произойдет, но российское государство не отличается гибкостью и чутким отношением к общественным настроениям. Этот закон скорее отсрочат, чем положат на полку.