Литва может запретить въезд Лепсу 6 22.03.2019, 16:08

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Григорий Лепс

Фото: mk.ru

С такой инициативой выступили литовские консерваторы.

Известному российскому исполнителю Григорию Лепсу, могут запретить въезд в Литву. С такой инициативой выступили политики партии консерваторов. Певец активно поддерживает агрессивную политику России, а с 2013 года находится под санкциями США за связи с преступным синдикатом «Братский круг».

Ситуацию по просьбе сайта Сharter97.org прокомментировал литовский политик Лауринас Кащюнас, один из авторов идеи запрета въезда Лепсу в Литву.

- Как вы оцениваете возможность въезда Григория Лепса в Литву?

- Негативно. Мы не раз обращались к соответствующим органам с просьбой более внимательно относится к подобным случаям. И я говорю не только о исполнителях, а вообще о людях, которые обслуживают режим Путина, выступают в Крыму и таким образом делают легитимным его оккупацию. Любопытно, что подобные деятели вроде бы случайно появляются у нас с концертами до или после важных праздников в нашей стране.

К сожалению, нам пока не хватает системного взгляда, хотя какие-то списки нежелательных лиц из России у нас присутствуют. Тот же Лепс, например есть в черных списках США, Великобритании и многих других западных стран, а в нашем – нет. Было бы гораздо лучше, если бы к нам можно было позвать тех российских исполнителей, которые против режима Путина.

- Подобные выступления могут быть элементом своеобразной гибридной войны в культурном поле, которую Россия ведет против Литвы?

- Для Лепса было бы слишком много чести – считать его элементом гибридной войны. Но частичкой какого-то влияния России в мире он является.

- Почему до сих пор не появился какой-то правовой механизм, который мог бы эффективно контролировать, кто из России приезжает с выступлениями в Литву?

- Мне кажется, что это вопрос соответствующих критериев, которые надо расширять и дополнять. Визит в Литву Григория Лепса, человека, который находится под санкциями США, хорошо это показал.

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