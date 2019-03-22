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Макей: Мы получили от России документы с предложениями о дальнейшем «углублении интеграции»

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  • 22.03.2019, 16:16
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Владимир Макей

Глава МИД не стал говорить, что предложила РФ.

Об этом глава МИД Владимир Макей заявил во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», пишет tut.by.

— В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает, — пояснил Макей.

Что именно предлагает российская сторона, глава МИД не стал говорить.

— Там предложения относительно дальнейшего углубления интеграции, — сказал Владимир Макей.

Вчера российский МИД впервые публично озвучил, что «российской стороной подготовлены конструктивные предложения, которые были переданы белорусским коллегам», касающиеся реализации положений Договора о создании «союзного государства», то есть «более тесной интеграции».


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