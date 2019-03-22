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В каком городе мира самое дорогое пиво

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  • 22.03.2019, 16:29
  • 2,139
Иллюстрационное фото

Журнал The Economist опубликовал исследование, посвященное стоимости жизни в крупнейших мегаполисах.

Оно составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг, в том числе пива, пишет pivo.by.

Самое дорогое пиво — в Нью-Йорке. Стоимость одной бутылки объемом 0,33 л там составляет $3,33. Следом идут швейцарский Цюрих ($3,25), корейский Сеул ($3,13) и израильский Тель-Авив ($2,94).

В Париже, Гонконге и Сингапуре, несмотря на то, что эти города считаются самыми дорогими в мире, пиво стоит дешевле: от $1,77 до $2,27.

Для сравнения бутылку пива в Лагосе (Нигерия) можно купить за $0,53, а в Дамаске (Сирия) — за $0,87.


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