Кремль опасается нового фиаско 22.03.2019, 16:33

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Иллюстрационное Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

В чем причины российского «губернаторопада».

На фоне падающих рейтингов власти Кремль отправит на выборы глав регионов в сентябре 2019 года как минимум 14 новых руководителей. Поможет ли это избежать провала назначенцев Владимира Путина, как это случилось с четырьмя губернаторами в сентябре 2018 года - в материале BBC.

В преддверии осенней избирательной кампании Кремль сменил уже 14 губернаторов. Пять из них - на этой неделе: должности лишились главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республики Алтай и Калмыкия. На их место Путин назначил временно исполняющих обязанности, которые будут участвовать в сентябрьских выборах.

Также за последние полгода поменялись главы Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой и Курской областей, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Забайкальского края и Петербурга.

Выборы руководителей регионов пройдут 8 сентября в 18 регионах, из них 16 избираются прямым голосованием, а еще в двух - голосованием в парламенте.

Прошлые региональные выборы, состоявшиеся осенью 2018 года, оказались самыми скандальными за последние десятилетие: сразу в четырех регионах врио губернаторов, назначенные Путиным, не смогли победить в первом туре. В итоге в трех регионах - Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае - победили кандидаты от оппозиционных партий.

А в Приморье для победы своего ставленника Кремлю пришлось вообще отменить итоги второго тура и назначить новые выборы и другого кандидата - Олега Кожемяко. Чтобы помочь ему избраться, в регион на несколько месяцев в Приморье была командирована группа чиновников и политтехнологов из Москвы.

А для самого Кожемяко в Москве согласились пойти на беспрецедентные меры и сделать для него ряд исключений из правил. Ему позволили публично критиковать политику Москвы, а также на высшем уровне поддержали его инициативы - например, о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Резкое падение доверия к кандидатам, назначаемым Кремлем, произошло после решения власти о повышении пенсионного возраста. Оно обрушило рейтинги федеральных органов власти - начиная с Думы и правительства и заканчивая президентом Путиным, который до последнего старался отстраниться от этого токсичного решения.

"Звездопад" губернаторов

Новый "звездопад" губернаторов - так назвала серию отставок глав регионов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - случился за полгода до выборов. То есть в тот момент, когда новые ставленники Кремля успеют заявиться на предстоящие 8 сентября выборы - и у них будет достаточно времени, чтобы повысить свою узнаваемость.

После прошлогоднего фиаско в Кремле осознали проблему - теперь губернаторов с высоким антирейтингом на выборы не пустят, говорит политолог Аббас Галлямов.

"Раньше считалось, что можно и закрыть глаза на рейтинг. Просто при помощи муниципального фильтра не допускались сильные оппоненты - и протестный избиратель не приходил на участки. В прошлом году стало понятно, что времена изменились: протестники приходят и голосуют за кого попало. Больше на муниципальный фильтр Кремль не полагается", - считает Галлямов.

В этот раз Кремль ограничится пятью отставками губернаторов, осенний "звездопад" закончился, сообщили в пятницу "Ведомости". "По моему ощущению, этот этап уже закончился, - согласилась с газетой спикер Матвиенко. - Потому что до 8 сентября надо дать время исполняющим обязанности о себе заявить".

Замены губернаторов произошли в тех регионах, чьи руководители не справлялись с межэлитными конфликтами, которые выходили на общефедеральный уровень, полагает бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

Принцип подбора

С приходом на должность первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко администрация президента начала активно продвигать тезис о том, что Кремль назначает руководить регионами молодых и современных управленцев, прошедших обучение в РАНХиГС по программе подготовки губернаторов. В прессе их назвали "молодыми технократами".

Некоторые из прошедших этот курс, состоявший из нескольких обучающих модулей и командообразующих программ (в числе прочего нужно было прыгнуть со скалы и лечь под БТР), действительно были назначены губернаторами.

Из пяти временно исполняющих обязанности губернаторов, которых Путин назначил на этой неделе, технократами выглядят четверо.

В Оренбургскую область отправился Денис Паслер, до этого работавший председателем правления компании "Т Плюс", среди акционеров которой - структуры Виктора Вексельберга. Ранее Паслер возглавлял правительство Свердловской области.

Врио губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, много лет проработавший заместителем министра строительства и ЖКХ.

Республику Алтай возглавил Олег Хорохордин, председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, выпускник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Место отправленного в отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского занял еще один федеральный чиновник - первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

Пятый назначенец Путина на технократа не поход. Самый необычный врио - это новый глава Калмыкии Бату Хасиков, спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира. Хотя и в политике Хасиков давно - он был и советником руководителя Росмолодежи, и доверенным лицом Путина на президентских выборах, и членом Совета Федерации. Однако опыта управленческой работы у него нет.

Критерии, по которым в Кремле обычно подбирают замену губернаторам, либо это кандидатура, которую знают и уважают на территории (кикбоксер Хасиков как раз такой), либо, напротив, расчет на эффект новизны, рассказывает Колядин.

Однако, по мнению Галлямова, в последние годы выбор делается произвольно, а принцип, по которому подбирают врио губернаторов, скорее, обратный - в нем заложена аппаратная, а не политическая логика.

"В значительной части случаев решение принимается в связи с необходимостью освободить какое-то кресло и подыскать для его уже бывшего владельца новую позицию. Аппаратные соображения перевешивают политические", - считает Галлямов.

Где могут быть проблемы

Заранее говорить о том, в каких регионах выборы будут проблемными для Кремля, с уверенностью нельзя - ситуация очень динамична, говорит глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Многое будет зависеть от того, как новички проявят себя, добавляет он.

"Наверное, в проблемные не попадет Калмыкия, куда назначили селебрити. Наверное, не попадет Башкирия. В остальных регионах пока непонятна температура социального самочувствия", - говорит эксперт.

Пока самой проблемной территорией выглядит Санкт-Петербург, полагает Галлямов.

"Тут никаких сомнений нет. Есть большая угроза второго тура и большая вероятность поражения кандидата от власти. Очень велика вероятность протестного голосования по владимирской и хабаровской модели", - считает Галлямов.

Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга в прошлом году стал Александр Беглов. Он пока не объявил о решении участвовать в выборах.