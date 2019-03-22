«Баста!»: Не впервой представителям властей на зеркало пенять 6 22.03.2019, 16:56

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Иллюстрационное фото

Пора бы подопечным Шуневича подумать о будущем.

Заместитель Игоря Шуневича озаботился тем, что и как пишут о его ведомстве в интернете. Жалуется бедняга, что хоть это и "не оказывает влияния", но "формирует деструктивный фон", пишет Telegram-канал "Баста!".

Не впервой представителям властей на зеркало пенять: фон формируют сами беспредельщики в погонах. Но в данном случае даже зеркало со своей функцией не всегда справляется, ведь то, что говорят о сотрудниках милиции в реале, настолько превосходит интернет, что пора бы подопечным Шуневича подумать о будущем.