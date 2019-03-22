Бизнес класс по-белорусски: «Штадлер» ездит с разбитым стеклом 5 22.03.2019, 17:21

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Фото: Василий Молчанов/belsat.eu

Поезд из Гродно в Минск ездит с окном, затянутым паутиной трещин.

Использование штадлеровских поездов бизнес-класса должно было стать для белорусского железной дороги так называемым окном в Европу. Но в итоге сам «Штадлер» ездит с окном, затянутым паутиной трещин, пишет «Белсат».

Про такой дефект нам сообщила пассажирка поезда, которая утром 16 марта ехала из Гродно в Минск (поезд №732ф). По словам девушки, она специально брала место у окна, чтобы можно было смотреть на пейзажи по дороге, но в итоге поездка оказалась испорченной.

«Ничего не видно, дует, спросить не у кого…»

«Когда я только садилась, то не заметила, что стекло разбитое, – рассказывает гродненка. – Ведь вокруг еще было темно. Позднее же, когда проснулась, смотрю – оно разбито полностью, «в сеточку», как говорят. Ничего не видно. А еще из него дуло холодом, то есть герметичности не было. Безопасно ли это вообще? Не знаю. Да и спросить в поезде не было у кого».

Кажется, самое простое – спросить у проводницы. Но проводница, по словам пассажирки, появилась лишь однажды, когда проверяла билеты. И если в старых поездах был по крайней мере уголок, где проводника всегда можно было найти, то тут и идти неизвестно куда.

«Бизнес-класс у них лопнул»

Мы решили разобраться, нормально ли, что поезд бизнес-класса ездит с разбитым стеклом. Обратились в «Службу поддержки пассажиров Белорусского железной дороги». Там оператор, выслушав историю, ответила, что это, конечно же, «не нормально» и «нарушение». Обращаться посоветовала по электронной почте.

Реакция на наше письмо с приложенными фото была мгновенной: через минут 10 ответов оператор, пообещав во всем разобраться и передать информацию ответственным за ситуацию. На этом, видимо, все, потому что через три дня мы так и не получили обратной связи. Время, за которое должен прийти ответ, не оговаривалось, а поезд дальше наворачивает километры со стеклом-паутиной.

«Хочу ли я какой-то реакции? Да, хочу! – продолжает пассажирка. – Я регулярно езжу в Минск по работе. Когда появился комфортный поезд, стала отдавать ему предпочтение перед маршрутками. Действительно же удобнее. Но после истории со стеклом – уже не очень хочется. И смех, и грех: бизнес-класс у них лопнул…»