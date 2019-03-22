КНДР выходит из механизма координации с Южной Кореей 9 22.03.2019, 17:29

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Cоздание этого механизма считали прорывом.

Пхеньян принял решение выйти из координационного межкорейского бюро, в задачи которого входит ускорение переговорного процесса между КНДР и Сеулом, сообщает BBC.

Власти Южной Кореи заявили, что Пхеньян сообщил им о своем решении в пятницу. По данным Сеула, представители Северной Кореи покинут офис бюро уже 22 марта.

Сеул выразил глубокое сожаление по поводу решения Пхеньяна. Также власти Южной Кореи заявили, что надеются на скорое возвращение представителей Пхеньяна в бюро.

Сообщение о выходе из состава бюро последовало за провалом переговоров между США и Северной Кореей в Ханое в конце февраля этого года. Переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершились без каких-либо договоренностей. Соглашение по главному вопросу - проблеме ядерного разоружения - достигнуто не было.

Офис координационного бюро располагается на границе двух стран - в северокорейском городе Кэсон. После создания бюро у представителей Южной Кореи и КНДР впервые со времени Корейской войны появилась возможность взаимодействовать на регулярной основе.

В бюро работают по 20 представителей каждой из сторон.

Офис был открыт в сентябре 2018 года. Его открытие приветствовалось международным сообществом как очень важный шаг для налаживания отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мен Гюн заявил, что существование бюро позволяет двум странам вести обсуждение любых вопросов в течение 24 часов в сутки и 365 дней в году.