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Врачи рассказали о самом полезном напитке для зрения

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  • 22.03.2019, 17:42
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Этот напиток содержит витамины Е и C, а также мощные антиоксиданты.

Российские офтальмологи провели масштабные исследования и установили, что идеальной профилактикой глазных заболеваний является употребление зеленого чая, пишет 24news.com.

Кроме того, этот напиток помогает поддерживать остроту зрения.

Зеленый чай содержит витамины Е и C, а также мощные антиоксиданты катехины, проникающие в оболочку глаза и предотвращающие развитие различных заболеваний, в том числе и глаукомы.

Медики рекомендуют пить зеленый чай как минимум один раз в день.

Нужно отметить, что ранее американские исследователи из Университета Калифорнии заявили о том, что лучшей профилактикой глаукомы является чай, но его нужно пить только в очень теплом виде.

Американские ученые рассказали, что провели исследование, пригласив к участию 10 тысяч профессиональных врачей.

В ходе эксперимента было установлено, что одна чашка теплого чая в день уменьшает риск развития глаукомы в несколько раз.


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