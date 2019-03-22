Пророссийский кандидат в президенты Украины Юрий Бойко встретился с Медведевым 9 22.03.2019, 17:54

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Фото: ТАСС

Его сопровождал кум Путина Виктор Медведчук.

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук в Москве встретились с премьер-министром страны-агрессора Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Встреча посвящена газовым вопросам, пишет zn.ua.

Встречу транслируют украинские телеканалы NewsOne і "112 Украина", которые связывают с Медведчуком.

Юрий Бойко является пророссийским политиком. Он призывает к сближению с Россией и завершению войны на Донбассе не военными методами.