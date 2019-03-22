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Лукашенко в Барановичах: Мне нужны деньги

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  • 22.03.2019, 18:04
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Диктатор высказался насчет сельскохозяйственной отрасли.

Лукашенко совершает рабочую поездку в Барановичи, сообщает его пресс-служба.

На встрече с руководством и активом города, говоря о состоянии сельскохозяйственной отрасли диктатор заявил:

«Мне показатели не нужны. Мне нужны деньги. И не мне, а вам», — сказал Лукашенко.

«Нельзя ходить по накатанной колее. Необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься», — cказал Лукашенко.


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