Лукашенко в Барановичах: Мне нужны деньги

Лукашенко в Барановичах: Мне нужны деньги22
- 22.03.2019, 18:04
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Диктатор высказался насчет сельскохозяйственной отрасли.
Лукашенко совершает рабочую поездку в Барановичи, сообщает его пресс-служба.
На встрече с руководством и активом города, говоря о состоянии сельскохозяйственной отрасли диктатор заявил:
«Мне показатели не нужны. Мне нужны деньги. И не мне, а вам», — сказал Лукашенко.
«Нельзя ходить по накатанной колее. Необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься», — cказал Лукашенко.