Американские военные проводят самые крупномасштабные учения в Польше 1 22.03.2019, 18:15

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Учения проходят на Дравско-Поморском военном полигоне.

Бронетанковая дивизия армии США проводит учения на территории Польши по переброске сил быстрого реагирования НАТО в Восточную Европу. Учения проходят на Дравско-Поморском военном полигоне, сообщает «Польское радио».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что это первые учения подразделений армии США такого масштаба.

«Более 1500 американских солдат, несколько сотен единиц оборудования было доставлено в Польшу на учения на Дравско-Поморском военном полигоне. Все это доказывает значительную вовлеченность армии США в обеспечение безопасности на восточном фланге НАТО, а, прежде всего, в Польше», - заявил глава Минобороны Польши.

На полигоне в Польше военные из 12-й механизированной дивизии и 11-й танковой дивизии Войска Польского будут принимать участие в учениях с американцами. Маневры продлятся несколько недель.

«Для нас важно, чтобы польские и американские солдаты нашли общий язык. Таким образом мы бы могли усилить обороноспособность нашей страны и отпугнуть потенциального врага», - добавил Мариуш Блащак.

Глава Минобороны также отметил, что Варшава и Вашингтон продолжают вести интенсивные переговоры на тему дальнейшего увеличения присутствия войск США в Польше. Он напомнил, что неделю назад состоялись переговоры представителей польского правительства и заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом о размещении постоянной американской базы на территории Польши. Правительство уже несколько месяцев занимается вопросом развертывания базы.