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Цена нефти Brent опустилась ниже $67 за баррель

  • 22.03.2019, 18:34

Замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть.

Цена нефти марки Brent сегодня, 22 марта 2019 года, опустилась ниже 67 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 18:32 по минскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,58 доллара. Это на 2,50% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают из-за опасений, связанных с торможением экономического роста, - инвесторов пугают крайне слабые данные о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии.

Сообщается, что предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Германии рухнул в марте до рекордного минимума - 44,7 пункта, тогда как в феврале он составлял 47,6 пункта. Падение индекса объясняют напряженностью в сфере мировой торговли. В то же время сводный PMI в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале.


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