Власти Беларуси продолжают преследовать независимых журналистов 2 22.03.2019, 18:43

Алесь Левчук и Милана Харитонова

В Бресте журналисты получили новые крупные штрафы.

Более тысячи долларов штрафа очередной раз получили брестские журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова за сотрудничество с «Белсатом».

Более тысячи долларов штрафа в очередной раз получили брестские журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова за сотрудничество с «Белсатом».

Судья Московского района Бреста Раиса Лобачевская 21 марта наказала журналистов 50 базовыми величинами штрафа каждого. Это максимальная санкция по статье 22.9 КоАП РБ (незаконное изготовление продукции СМИ).

Журналистов в очередной раз обвинили в нарушении законодательства о СМИ. Поводом на этот раз снова стала акция протеста против аккумуляторного завода.

В судебном заседании Левчук и Харитонова участия не принимали.

— Если раньше милиция собирала доказательства, искала свидетелей, то теперь на такие «мелочи» они не обращают никакого внимания. В деле не указано время, когда мы были площади, нет фамилий людей, у которых мы брали интервью, нет свидетелей, но и этого достаточно для штрафа в 2550 рублей, – возмущается Алесь Левчук.

Третьего марта журналисты шли на работу, но были задержаны и провели более 2 часов в опорном пункте милиции, после чего были составлены протоколы за то, что журналисты освещали акцию протеста 17 февраля. Суд по их делу состоялся 21 марта.

— На действия милиции я написал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, и уже начал получать от них отписки. Например, прокуратура отправила мою жалобу на рассмотрение в тот же РОВД, сотрудники которого меня задерживали. Я очень сомневаюсь, что там признают свои ошибки, – сказал «Белсату» Левчук.

При этом журналист отмечает, что давление на него и его семью со стороны властей не прекращается уже более полугода.

— Это началось с августа прошлого года, и вот уже более полугода власти различными способами давят на нас. Нам мешают не только нормально работать, но просто не дают спокойно жить. Я думаю, их цель – сделать так, чтобы мы не сотрудничали с «Белсатом», или еще лучше – уехали за границу, – считает Алесь Левчук.