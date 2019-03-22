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В «Батькивщине» прокомментировали готовность Бойко к коалиции с Тимошенко

  • 22.03.2019, 18:49
Сергей Соболев
Фото: Comments.UA

Заместитель главы фракции «Батькивщина» выступил с заявлением.

Заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев прокомментировал готовность лидера «Оппозиционной платформы - За життя» Юрий Бойко создать коалицию с Юлией Тимошенко.

По словам Соболева, заявление Бойко о допустимости коалиции оппозиционных сил, в том числе с «Батькивщиной», является попыткой скрыть связи бизнесмена Дмитрия Фирташа и главы украинского государства Петра Порошенко.

«Попытку прямо скрыть связи Фирташа с Порошенко...Ни с евроворами Порошенко, ни с путинскими силами, путинскими приспешниками никакие коалиции мы создавать не будем», - заявил Соболев агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее кандидат в президенты Украины Бойко заявил, что не исключает объединения оппозиционных партий для достижения мира на Донбассе, в том числе допускает создание в Верховной Раде коалиции с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Согласно данным последних соцопросов, на парламентских выборах в Раду проходят шесть партий.

26,4% украинцев, которые определились с выбором и будут голосовать, готовы провести в парламент партию «Слуга народа», 18,2% - ВО «Батькивщина», по 12,7% - БПП «Солидарность» и «Оппозиционную платформу За життя», 11% - «Гражданскую позицию» и 6,4% - «Радикальную партию» Олега Ляшко.


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