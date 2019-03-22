Рогозин взлетит, собака не утонет 3 Антон Орехъ

22.03.2019, 19:07

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Дмитрий Рогозин

Ракеты со спутниками в отличие от несгибаемых подопытных собак с легкостью падали, разбивались и тонули.

Из всех достижений Дмитрия Рогозина в деле освоения космоса до сих пор самым заметным остается попытка утопить собаку в ведре. Утопить собаку Рогозин не смог – но этот как раз тот случай, когда неудача Дмитрия стала его безусловным успехом. В остальном дела не клеились.

Ракеты со спутниками в отличие от несгибаемых подопытных собак с легкостью падали, разбивались и тонули. На космодроме «Восточный» денег украли, кажется, больше, чем их вообще выделили. Рабочие, которым на стройке месяцами не платили зарплату, соорудили на крышах своих бараков надпись – вот ее было видно даже с орбиты. Если можно считать это достижением космической отрасли, то занесем народный креатив в один перечень с неуязвимой псиной.

Пока Илон Маск глумится над россиянами и запускает на орбиту свой автомобиль, а штатовские ракеты не только взлетают, но еще, зараза, и садятся обратно, мы в лице бедолажного премьера Медведева требуем от Дмитрия Олеговича «принять меры по обеспечению эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов»». Сроки срываются, работа стоит, перспективы в полнейшем солнечном затмении. Вот у меня вопрос: страна непременно должна ждать 2025 года, чтобы убедиться в профнепригодности Рогозина или этот вывод с легкостью можно сделать уже сейчас?

Откровенно говоря, этот вывод можно было сделать уже давно, но надо ли ждать еще шесть лет? Это у них семейное. Вот буквально накануне сын Рогозина также блистательно завалил поставки новых самолетов для армии. Безусловно, сын за отца не отвечает, да и отец отвечает за сына не всегда. Но эти ребята сами за себя ответить никак не могут.

Собственно, у меня нет никаких личных претензий к Рогозину и к его сыну – у меня претензия к тем, кто их поставил на эти места и посадил в эти кресла. Бездарный человек не виноват в своей бездарности – виноват тот, кто бездарю доверил большое дело. Но могло ли быть иначе? Ведь куда не ткни – везде сидит какой-нибудь свой Рогозин. Просто Дмитрий Олегович не только сидит, а еще и жжот и потому постоянно бросается в глаза.

А сколько таких же, но тихих и глупых скромно кочумаются где-то и ни черта не могут полезного сделать? Отрицательный отбор шагает по стране и выдвигает на лучшие посты самых бесполезных. Единственное, что у этих ребят хорошо получается – это бесследно осваивать миллиарды из бюджета. Но этот вопрос – еще глобальнее. Потому что система построена как раз на том, чтобы собрать все деньги в одну кучу, а потом раздавать их налево и направо жуликам и бездельникам. Поэтому программа построения новых космодромов в отличие от той собаки непременно потонет. Если что и взлетит на этих космодромах, то сам Рогозин. В России чем больше у человека провалов – тем стремительнее карьерный рост.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»