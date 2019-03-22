БелЖД меняет расписание международных поездов 2 22.03.2019, 19:20

Через неделю Украина и ЕС перейдут на летнее время.

В связи с переходом на «летнее» время стран Европейского союза и Украины в ночь с 30 на 31 марта корректируется расписание движения международных поездов, сообщает пресс-служба БелЖД.

Например, поезд № 805 Минск — Вильнюс, который сейчас отправляется из Минска в 7.35 и прибывает на конечный пункт следования в 09.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений).

Поезд № 806 Вильнюс — Минск, который отправляется из Вильнюса в 18.30 и прибывает в столицу Беларуси в 22.00, будет отправляться из Вильнюса в 19.30. Время прибытия в Минск останется прежним.

Поезд № 85/86 Киев — Минск, который отправляется из Киева в 21.09 и прибывает в Минск 8.38, после перехода на «летнее» время будет отправляться из Киева в 22.12. Время прибытия поезда в Минск (8.38) и отправления его из столицы Беларуси (22.40) останется без изменений. В Киев поезд будет прибывать 8.59.

В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание отдельных поездов, курсирующих по т — Брест — Варшава поезд № 727 Минск — Брест, который отправляется из столицы Беларуси в 10.57 и прибывает в Брест в 14.31, будет отправляться из Минска в 9.50 и прибывать в Брест в 13.38.

Соответственно, поезд № 127 Брест — Варшава, который отправляется из Бреста в 15.23 и прибывает в Варшаву в 17.25, после перехода на «летнее» время будет отправляться в 14.23. Время прибытия в Варшаву останется прежним.

Время отправления поезда № 128 Варшава — Брест также останется без изменений (8.35), в Брест поезд прибудет в 13.49 (сейчас прибывает в 14.49). Поезд № 728 Брест — Минск будет отправляться из Бреста в 14.23 (сейчас отправляется в 15.15) и прибывать в столицу Беларуси в 18.05.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www. rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.