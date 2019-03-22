Трамп: Работа над торговой сделкой с Китаем идет хорошо 22.03.2019, 19:34

Дональд Трамп

По словам президента США, проблем в переговорах нет.

Президент США Дональд Трамп сказал, что торговые переговоры с Китаем продвигаются и окончательное соглашение, скорее всего, будет заключено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его слова в ходе телевизионного интервью, передает rbc.ua.

Трамп добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.

Трамп также сказал, что ждет сохранения 25-процентных пошлин на европейские легкие грузовики на фоне продолжающихся параллельно торговых переговоров с Европейским союзом, однако компании смогут избежать их, если будут строить заводы в США.

"Работа над сделкой идет очень хорошо. Посмотрим, что выйдет", - сказал Трамп телеканалу Fox Business Network. "- Я думаю, сделка, скорее всего, состоится. Я думаю, им это очень нужно".

В ответ на вопрос о том, что означают его комментарии ранее на этой неделе о сохранении американских пошлин на китайские товары еще на какой-то период времени, и свидетельствуют ли они о проблемах в переговорах, Трамп сказал: “Нет, вовсе нет”.