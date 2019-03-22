Лукашенко - чиновникам: Не будете ходить по пять километров, долго не проживете 2 22.03.2019, 19:44

Диктатор приказал чиновникам ходить на все хоккейные и футбольные матчи.

Лукашенко сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района посоветовал чиновникам популяризировать здоровый образ жизни и занятия спортом на личном примере, передает БелТА.

"Губернатор должен быть на каждом мачте или через матч: на хоккей и на футбол. Вы должны там сидеть и за собой тащить людей. Дети должны видеть, что там такие же пацаны бегают. Они должны стремиться. А если мы не будем показывать пример, они этим заниматься не будут", - сказал Лукашенко.

Он поинтересовался у чиновников, какими видами спорта они занимаются, однако не услышал вразумительных ответов. Диктатор им посоветовал хотя бы ходить по несколько километров в день. "Это кажется шуткой, но не будете ходить по пять километров как минимум, долго не проживете. Поэтому вы шутите, как хотите, но это очень важно для каждого", - подчеркнул правитель.