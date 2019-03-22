Брата Виталия Рымашевского вызвали в СК 3 22.03.2019, 20:00

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Виталий Рымашевский

Сопредседатель БХД расценивает это как политическое преследование.

Об этом политик сообщил Charter97.org.

«Час назад внезапно в Следственный комитет вызвали моего родного брата Сергея Рымашевского. Брат давно занимается бизнесом, никак не связан с политикой.

Основание - «опрос по убийству девушки в Бобруйске 20 лет назад».

Звонок в конце рабочего дня, вызов без повестки. СК завтра еще обещает продолжить разговор. Видимо, наш СК как ЧК - работает и день и ночь и в выходные. Расстроились, видимо перед Днем Воли.

Расцениваю это исключительно как политическое преследование и давление на меня лично через моих близких и мою семью. Повторением сценария 2010 года, когда КГБ угрожал даже моей годовалой дочери.

Имя звонившего следователя - Бутько Дмитрий», - рассказал Виталий Рымашевский.