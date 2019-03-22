Турецкая лира рухнула после угроз Эрдогана в адрес США 22.03.2019, 20:02

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Из-за обвала рынков ЦБ Турции был вынужден приостановить аукционы репо.

Турецкая лира обрушилась на торгах в пятницу на фоне заявления президента Реджепа Эрдогана, выступившего с резкой критикой планов США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает finanz.ru.

Курс лиры к доллару обвалился на 4%, до 5,7 лиры за доллар, вплотную приблизившись к новому минимуму с начала года.

Выступая на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС), Эрдоган заявил, что слова президента США Дональда Трампа о Голанских высотах, спор за которые между Израилем и Сирией продолжается с начала 1980-х годов, ставит Ближний Восток на грань нового кризиса.

«Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», - подчеркнул Эрдоган, назвав заявления Трампа «вызывающими сожаление».

На фоне обвала лиры и фондового рынка, потерявшего 3,5% по индексу BIST, ЦБ Турции принял решение приостановить проведения аукционов репо, чтобы ограничить денежную массу и приток средств в лирах в банковскую систему.

Решение принято «на неопределенное время», объявил регулятор. Рынок отреагировал на заявления ростом лиры, который, впрочем, тут же обернулся новым обвалом.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «спустя 52 года настало время для Соединенных Штатов в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами». Он подчеркнул, что Голанские высоты имеют важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона.