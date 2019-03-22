Трамп: Исламское государство потеряло 100% своего халифата 2 22.03.2019, 20:28

1,187

Дональд Трамп

Президент США объявил о полной победе над боевиками ИГ в Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

В Белом доме сообщили, что ИГИЛ потеряло все свои территории в Сирии, сообщает The Hill.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс продемонстрировала журналистам, сопровождающим Трампа на борту Air Force One, карту с территориальными потерями ИГИЛ.

Трамп позже вручил копию карты журналистам, заявив, что на ней изображен халифат, уничтоженный "по состоянию на прошлую ночь".

По его словам, Исламское государство побеждено "на 100 процентов".

Напомним, что в 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

По состоянию на начало 2019 года, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, контролировали менее одного процента территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.