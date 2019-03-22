Дежавю 3 22.03.2019, 20:55

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Роман Цимбалюк

Бойко и Медведчук решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов.

Дежавю!

Как Партию регионов ни назови, она все равно останется Партией регионов. Товарищи решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов.

Они так и не поняли или делают вид, что не поняли, но именно российская газовая игла снесла режим Януковича. "Братишки" душили Украину самыми высокими ценами в Европе, в результате правительство Януковича – Азарова потратило чуть ли не все государственные резервы и даже успело поторговать территорией ныне оккупированного Крыма (Харьковские соглашения).

Именно "скидками" на газ Путин убедил Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации. Дальше – Майдан, бегство за поребрик и российское военное вторжение.

Сейчас товарищи из России снова пытаются продать украинскому избирателю дружбу на основе "экономического сотрудничества и дешевого газа". Россияне основательно вложились в "Северный поток – 2" и теперь для Бойко откажутся от своего "золотца"? Держи карман шире! Снова и снова! По кругу!

Только сейчас в РФ будут нашептывать "братский народ" и долбить по свободной Украине из артиллерийского оружия. Команда Бойко – Медведчука уже признала аннексию Крыма и "гражданскую войну" на Донбассе. В Кремле сделают из этого только один вывод: если схавали захват 7% украинских территорий, можно двигаться дальше, вглубь Украины.

Роман Цимбалюк, Facebook