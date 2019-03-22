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Поэту Славомиру Адамовичу дали два года домашней «химии»

  • 22.03.2019, 21:21
Славомир Адамович
архивное фото

Славомир Адамович после суда сказал, что не будет обжаловать приговор.

Пуховичский районный суд признал поэта Славомира Адамовича виновным в хищении имущества и присудил ему 2 года домашней «химии» — ограничения свободы без направления в места лишения свободы, сообщает «Радыё Свабода».

Славомир Адамович после суда сказал, что не будет обжаловать приговор.

Приговор вступит в силу через 10 дней. Славомиру Адамовичу сообщат в милиции, как будет ограничена его свобода в последующие 2 года.


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