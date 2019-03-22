Декларация саммита стран ЕС: Евросоюз не признает аннексию Крыма 1 22.03.2019, 21:41

ЕС остается приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины.

Европейский союз не признает аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в декларации по итогам саммита стран ЕС, который прошел 21–22 марта.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности. ЕС остается приверженным политике непризнания и продолжает ее реализацию", – говорится в документе.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.