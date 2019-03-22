Виленские колокола 155 раз звонили в память о Кастусе Калиновском 22.03.2019, 21:52

Фото: delfi.lt

На Лукишской площади почтили память участников восстания 1863 года.

Торжественное мероприятие собрало у мемориальной плиты на Лукишкской площади около двух десятков человек из разных стран. В руках они держали белорусские национальные и литовские государственные флаги. На мероприятии присутствовали глава Общества белорусской культуры в Литве Бb>Александр Адамкович, председатель Вильнюсского белорусского клуба "Сябрына" Валентин Стэх, директор Вильнюсского белорусского музея им.И. Луцкевича Людвика Кардзис и руководитель общественной организации "Белорусская национальная память" (Варшава, Польша) Анатолий Михнавец, зачитавший длинный список имён погибших повстанцев, передает delfi.lt.

Фото: delfi.lt

"Пятница - в тот день, когда распяли Христа, в тот же день повесили Кастуся. Я не знаю, какой день было 22 марта 1943 г., но каждый белорус должен помнить, что в этот же день оккупанты-каратели, только уже немецкие, сожгли нашу Хатынь - ещё один трагический символ нашей многострадальной истории", – заявил во время мероприятия белорусский литературовед и писатель Язэп Янушкевич.

Фото: delfi.lt

155 лет тому назад, 22 марта 1864 г. руководитель так называемого Январского восстания К.Калиновский по приказу генерал-губернатора Северо-Западного края Российской империи Михаила Муравьёва, позже получившего прозвище "Вешатель", был повешен на торговой площади в Вильно. Тело К.Калиновского вместе с останками других участников восстания было тайно захоронено на территории военного гарнизона на Замковой горе, чтобы могила инсургентов не стала местом паломничества.

Фото: delfi.lt

Останки повстанцев были найдены во время археологических раскопок в 2017 г. По утверждению исследователей из Вильнюсского университета, с уверенностью 95% можно утверждать, что среди находок есть и останки К.Калиновского.

Фото: delfi.lt

Перезахоронение найденных останков инсургентов в часовне на вильнюсском кладбище Расу литовские власти запланировали на осень 2019 г. Недавно стало известно о варианте оформления надписей на надгробиях лишь на литовском и польском языках. Девять белорусских общественных организаций Литвы, а также Вильнюсское отделение движения "Саюдис" совместно с Обществом белорусской культуры в Литве подписали обращение к властям Литвы и Беларуси о языке надписей на могилах повстанцев. В документе, по информации Общества белорусской культуры, содержится просьба "посодействовать тому, чтобы на всех могилах повстанцев появился и белорусский язык".

Фото: delfi.lt

Обращение поддержал и прапраправнук Адама Мицкевича Роман Горецкий-Мицкевич.

Торжественные мероприятия, посвящённые памяти К.Калиновского и других участников восстания 1863-1864 гг. в Вильнюсе будут проходить на протяжении 22-23 марта 2019 г.