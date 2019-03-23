Лукашенко рассказал о более сотни задержаний поставщиков подшипников 36 23.03.2019, 8:24

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Диктатор рассказал, «сколько руководителей он пересажал».

Лукашенко анонсировал «больше сотни задержаний» по делу о поставках запасных частей. Об этом он заявил в пятницу, 22 марта во время встречи с активом Барановичского района и высокопоставленными чиновниками. Информация об этом появилась в сюжете на телеканале «Беларусь 1», пишет tut.by.

«Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний?» — обратился Лукашенко к председателю КГБ Валерию Вакульчику. Тот утвердительно кивнул.

«Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?»

В последнее время силовики не сообщали о крупных задержаниях в сфере закупок запасных частей.

В ноябре 2018 года Департамента финансовых расследований вскрыл необоснованное посредничество при закупке комплектующих (в том числе, подшипников) к коммунальной технике в Гомельской области.

Так, финансовая милиция установила, что одно из жилищно-эксплуатационных предприятий, осуществляя закупку импортных запчастей к технике у региональных поставщиков продукции, также параллельно приобретало такие же запчасти у пяти подконтрольных индивидуальных предпринимателей по цене, в несколько раз превышающей их действительную стоимость.

В свою очередь эти пять ИП приобретали комплектующие у тех же региональных поставщиков, а товар напрямую следовал со склада регионального поставщика на склад коммунального предприятия. Данная схема поставок действовала на протяжении 2016 — 2018 годов. При этом торговая надбавка посредников к цене регионального поставщика доходила до 800% (в среднем составляла от 200 до 400%), сообщает ДФР КГК.

За поставленные запасные части коммунальное предприятие напрямую ипэшникам деньги не перечисляло, что в свою очередь явилось дополнительным препятствием вскрытия всей схемы поставок. Деньги поступали на расчетные счета предпринимателей от субъектов, которым предприятие оказывало коммунальные услуги и являвшихся его должниками. В этих целях заключались соответствующие договоры перевода долга и уступки требования, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности предприятия погашались. Впоследствии денежные средства, поступившие на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, ими обналичивались и распределялись между директором предприятия и иными заинтересованными лицами.

В результате закупок запчастей по завышенной стоимости коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 500 тыс. рублей, составляющей разницу между стоимостью приобретения запасных частей и стоимостью их отпуска региональными поставщиками. По уголовному делу подозреваемыми признаны 8 человек. Двоим из них (включая директора предприятия) предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Стоит также отметить, что львиная доля подшипников на белорусском рынке импортного производства. Спрос на них большой, поскольку используются на многих промышленных предприятиях.

В августе 2018 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины на китайские подшипники. Пошлина составляет от 31,3% до 41,5% от таможенной стоимости в зависимости от китайского предприятия-производителя. По результатам повторного расследования комиссия установила, что при отсутствии антидемпинговой меры китайские экспортеры смогут нарастить объемы поставок подшипников на рынок союза по демпинговым ценам. «Это привело бы к ухудшению экономического положения отрасли», — подчеркнули в ЕЭК.