Белорусы решили бойкотировать техосмотр и ждут новостей про дорожный налог 16 23.03.2019, 8:30

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Водители ждут 1 апреля.

Недавно на рассмотрение президента внесли проект указа, по которому платить «дорожный налог» будут по новым правилам. Как мы помним, с 2014 года пройти техосмотр без квитанции об уплате дорожного сбора было невозможно. Поэтому многие белорусские автомобилисты для себя эту проблему решили просто — ездили без ТО. По различным данным, техосмотр не проходили от четверти до половины машин. Не торопятся с этим водители и сейчас, пишет tut.by.

Новый проект указа «дорожный налог» не отменяет, но отвязывает его от техосмотра. Кроме того, меняется схема уплаты: если раньше платить нужно было за год или даже за два (для машин не старше 10 лет), то вскоре заплатить можно будет даже за один месяц. Изменения анонсировали с 1 апреля, однако пока документ не подписан.

Журналисты поинтересовались, что сейчас происходит на предприятиях, которые оказывают услуги по ТО.

— Все ждут 1 апреля. На линию не едут, но обрывают телефон с вопросом: «А что будет?», — рассказал нам Андрей К., директор станции техосмотра в Колядичах. — Но больше вопросов не по тому, что с налогом, а как будут контролировать прохождение ТО, если «уклонистов» будут вычислять камеры фотофиксации, то проходить осмотр придется, и платить налог — тоже.

Аналогичная ситуация еще на одной столичной станции на улице Петруся Бровки.

— У нас на линии тишина и спокойствие. Народ затаился и ждет. Возрастет ли резко поток желающих пройти техосмотр после 1 апреля, я не знаю, — рассуждает Павел И., руководитель станции техосмотра. — Зависит от того, заработает ли автоматическая фиксация по номерам. Но вижу, что за те несколько лет, что автолюбители не проходили техосмотр, многие машины вообще не видели сервиса. Раньше каждый год ездили на техосмотр и за состоянием авто более-менее следили. А сейчас еду в потоке, уже профессиональным взглядом замечаю очень много запущенных машин. Даже на такси едешь — а у него все лобовое в трещинах.

На диагностической станции в Барановичах нам рассказали, что в первой декаде этого года машин было даже больше, чем в это же время в прошлом году. А сейчас — провал. В основам не едут, а звонят с одним единственным вопросом — что будет 1 апреля?

Логика очевидна: не у всех есть возможность платить налог сразу. А ведь если пройти ТО сейчас и уплатить сбор, например, за год, то деньги назад уже никто не вернет, даже если на машине ты будешь ездить пару месяцев.

— Мне техосмотр нужно проходить в марте, но я пока не тороплюсь. Планирую осенью на несколько месяцев уезжать из страны, зачем мне платить налог за год, когда скоро его отвяжут от техосмотра и я смогу заплатить за несколько месяцев. Так что пока указ не подпишут, буду ездить так, или пользоваться машиной по минимуму, — говорит минчанин Николай. — Но если бы не налог, то я бы без вопросов поехал на станцию хоть сейчас.

А вот на станции техосмотра в Брагине говорят, что автолюбители послушно и дисциплинированно проходят техосмотр. Как рассказал наш собеседник, на периферии больше внимания уделяется контролю за своевременным прохождением ТО, подразделения «Белтехосмотра» проводят совместные акции с ГАИ. Так что, как очередь подошла, едут на линию. Кстати, раньше в УП «Белтехосмотр» отмечали, что самыми злостными уклонистами от техосмотра являются как раз столичные автолюбители.