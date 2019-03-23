«Лукашенко вряд ли в курсе, что куриные кости для пенсионеров за два рубля - уже дорого» 12 Ольга Слуцкая

23.03.2019, 9:10

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Фото: belta.by

Ну, вы поняли, если вдруг тыщу не достигнем — царь хороший, а бояре — плохие.

Я не поверила своим глазам, когда увидела сообщение пресс-службы о том, что жители Барановичей, заметив на улицах кортеж Лукашенко, собрались у здания горисполкома в ожидании правителя.

Еще больше удивилась, когда прочитала продолжение: «Выйдя из здания, Лукашенко направился к ним».

За несколько часов до этого события, барановичская газета Intex-press запечатлела центральные улицы города во время визита Лукашенко.

Источник: gazetaby.com

На них почти нет местных жителей. Такое ощущение, что город вымер.

Источник: gazetaby.com

Ничто, как говорится, не предвещало того, что глава государства вдруг решит поговорить с народом. Складывается впечатление, что он чаще с российскими журналистами встречается, чем с жителями Беларуси на улице. Подобные встречи за последние годы стали настолько редкими, что не верится, как на встречу с Лукашенко могли попасть обычные люди.

Видимо, такой сюрприз решила преподнести главе государства барановичская вертикаль, решив выполнить изданное на днях поручение Румаса — встречать Лукашенко творчески и нестандартно.

Но судя по вопросам, которые задавали местные жители, они оказались обычными людьми из народа. Они спрашивали о том, что волнует многих белорусов. Например о том, почему дорожает курятина.

Лукашенко пообещал, что с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.

— Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами, — сказал глава государства, заверивший, что оснований для роста цен нет. — Это уже залазят в карманы.

А что еще вы хотели услышать от человека, которого не встретите в магазине в очереди в мясной отдел? Главный «пенсионер» нашей страны вряд ли в курсе, что пенсионеры приходят в слуцкий евроопт за куриными потрохами и костями, и спинки по 2 рубля за кило для них уже дорого.

Пожилые жители Барановичей спросили Лукашенко, будут ли расти пенсии. Он сказал, что хоть и немного, но пенсии повышаются.

— Если бы наша экономика работала мощнее, было бы больше, — пояснил Лукашенко. — У нас пенсионеры белорусские: говорят, что денег не хватает, а детям что-то в кулачок, в карман положат. Вы их заставляйте работать.

Вот оно, знаменитое «денег нет, но вы держитесь». С одной стороны, не поспоришь. Помните шутку про то, что белорусы содержат детей до пенсии — в смысле, пока дети на пенсию не выйдут. А с другой, куда идти работать детям пенсионеров, если в Барановичах 30% предприятий убыточные. Эту цифру назвал Лукашенко в тот же самый день на совещании.

И подобная ситуация не только в Барановичах. Пенсионерка Анна Ивановна из Могилевской области написала письмо, в котором объяснила Лукашенко, почему ее дочь не может родить второго ребенка. Дочь и зять — бюджетники — получают 330-380 рублей. Примерно такая же пенсия Анны Ивановны. Они живут в квартире матери-пенсионерки, потому что не имеют возможности построить жилье, имея низкие доходы.

Спросили у Лукашенко и про зарплаты. Он, по сути, ничего не пообещал народу. Он сказал, что этот вопрос тоже обсуждался на пятничном совещании:

— Мы договорились, что за этот и следующий год в Барановичах и в районе в целом средняя зарплата должна быть за тысячу рублей стабильно. Мне пообещали — к первому сентября будущего года. Сразу не рванем, вот такой у нас ориентир.

Ну, вы поняли, если вдруг тыщу не достигнем — царь хороший, а бояре — плохие.

Ольга Слуцкая, «Салiдарнасць»