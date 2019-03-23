«Лукашенко вряд ли в курсе, что куриные кости для пенсионеров за два рубля - уже дорого»12
- Ольга Слуцкая
- 23.03.2019, 9:10
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Ну, вы поняли, если вдруг тыщу не достигнем — царь хороший, а бояре — плохие.
Я не поверила своим глазам, когда увидела сообщение пресс-службы о том, что жители Барановичей, заметив на улицах кортеж Лукашенко, собрались у здания горисполкома в ожидании правителя.
Еще больше удивилась, когда прочитала продолжение: «Выйдя из здания, Лукашенко направился к ним».
За несколько часов до этого события, барановичская газета Intex-press запечатлела центральные улицы города во время визита Лукашенко.
На них почти нет местных жителей. Такое ощущение, что город вымер.
Ничто, как говорится, не предвещало того, что глава государства вдруг решит поговорить с народом. Складывается впечатление, что он чаще с российскими журналистами встречается, чем с жителями Беларуси на улице. Подобные встречи за последние годы стали настолько редкими, что не верится, как на встречу с Лукашенко могли попасть обычные люди.
Видимо, такой сюрприз решила преподнести главе государства барановичская вертикаль, решив выполнить изданное на днях поручение Румаса — встречать Лукашенко творчески и нестандартно.
Но судя по вопросам, которые задавали местные жители, они оказались обычными людьми из народа. Они спрашивали о том, что волнует многих белорусов. Например о том, почему дорожает курятина.
Лукашенко пообещал, что с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.
— Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами, — сказал глава государства, заверивший, что оснований для роста цен нет. — Это уже залазят в карманы.
А что еще вы хотели услышать от человека, которого не встретите в магазине в очереди в мясной отдел? Главный «пенсионер» нашей страны вряд ли в курсе, что пенсионеры приходят в слуцкий евроопт за куриными потрохами и костями, и спинки по 2 рубля за кило для них уже дорого.
Пожилые жители Барановичей спросили Лукашенко, будут ли расти пенсии. Он сказал, что хоть и немного, но пенсии повышаются.
— Если бы наша экономика работала мощнее, было бы больше, — пояснил Лукашенко. — У нас пенсионеры белорусские: говорят, что денег не хватает, а детям что-то в кулачок, в карман положат. Вы их заставляйте работать.
Вот оно, знаменитое «денег нет, но вы держитесь». С одной стороны, не поспоришь. Помните шутку про то, что белорусы содержат детей до пенсии — в смысле, пока дети на пенсию не выйдут. А с другой, куда идти работать детям пенсионеров, если в Барановичах 30% предприятий убыточные. Эту цифру назвал Лукашенко в тот же самый день на совещании.
И подобная ситуация не только в Барановичах. Пенсионерка Анна Ивановна из Могилевской области написала письмо, в котором объяснила Лукашенко, почему ее дочь не может родить второго ребенка. Дочь и зять — бюджетники — получают 330-380 рублей. Примерно такая же пенсия Анны Ивановны. Они живут в квартире матери-пенсионерки, потому что не имеют возможности построить жилье, имея низкие доходы.
Спросили у Лукашенко и про зарплаты. Он, по сути, ничего не пообещал народу. Он сказал, что этот вопрос тоже обсуждался на пятничном совещании:
— Мы договорились, что за этот и следующий год в Барановичах и в районе в целом средняя зарплата должна быть за тысячу рублей стабильно. Мне пообещали — к первому сентября будущего года. Сразу не рванем, вот такой у нас ориентир.
Ну, вы поняли, если вдруг тыщу не достигнем — царь хороший, а бояре — плохие.
Ольга Слуцкая, «Салiдарнасць»