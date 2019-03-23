Последний герой 4 Данила Борисевич

23.03.2019, 9:23

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Ответственность за его жизнь должны взять мы с вами.

Дмитрий Полиенко - один из немногих оставшихся в Беларуси настоящих борцов с режимом. Вот уже несколько лет его не перестают доканывать слежкой, штрафами, арестами, отсидками. Всего полгода он назад вернулся из колонии, где отбывал 1,5 года по сфабрикованному политическому делу. Дима принципиально не идет на сотрудничество с органами и КГБ, а сразу после освобождения продолжил деятельность. Кто-то скажет: "молодой дурак", но учитывая, что таких "молодых дураков" в стране почти не осталось - он скорее "последний герой".

Ситуация осложняется тем, что у Димы нет родственников и серьезные проблемы со здоровьем. У него астма, а во время последней отсидки он едва не потерял ногу. Спасли европейские дипломаты, которые фактически вынудили лукашенковских тюремщиков перевести парня в больницу. В принципе, кроме жизни и убеждений ему терять нечего. И убеждения, судя по всему, для него на первом месте (что заслуживает только уважения). Поэтому ответственность за его жизнь должны взять мы с вами. А возможно даже стать ему одной большой семьей, проявив такую солидарность, какой не видели политзаключенные со времен площади 2010 года. Ведь Дима остался один на всю Беларусь, а нас - слабых и боязливых - подавляющее большинство.

Учитывая наличие судимости, на свободе его точно не оставят, а светит ему до десяти лет лишения свободы. Его не смогли сломать морально - решили физически (при его состоянии здоровья, колония - это отсроченный смертный приговор). Предлагаю не ждать, пока ему впаяют очередной срок, а уже распространять информацию по всем вам доступным каналам (в т.ч. иностранным).

Для кампании используем хэштеги #СвободуДиме и #FreeDima

Пожалуйста, максимально распространите данный пост в "Фейсбуке" и следите за обновлениями (в т.ч. по хэштегам). В понедельник будет ясно, какие конкретные действия мы можем предпринять для помощи Диме.

Данила Борисевич, Фейсбук