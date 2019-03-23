Главные претенденты на пост президента Украины ответили на острые вопросы 4 23.03.2019, 9:44

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Кандидаты ответили на политические, мировоззренческие и личные вопросы.

Главные претенденты на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов - политических, мировоззренческих и личных.

31 марта страна отправится к избирательным урнам, чтобы проголосовать за одного из 39 претендентов на пост президента страны.

Эти выборы не будут простыми: социология показывает, что ни один из наиболее рейтинговых кандидатов не имеет подавляющего преимущества над соперниками. И примерно 25–35 % избирателей до сих пор не определились со своим решением. Поэтому второго тура не избежать.

За две недели до дня голосования за нового президента страны НВ решил облегчить соотечественникам-избирателям муки выбора: редакция попросила шестерых самых популярных среди электората претендентов на пост главы государства ответить на семь одинаковых вопросов.

Редакционные вопросы прежде всего затрагивают политические и экономические планы кандидатов. Но не только: редакция уверена, что свою роль в действиях политиков играют и их личные качества, а также взгляды на жизнь. А потому НВ спросил кандидатов еще и о впечатливших их иностранных лидерах, а также о путешествиях и музыке.

Владимир Зеленский, руководитель Студии Квартал 95

Владимир Зеленский - самый рейтинговый кандидат в президенты на сегодня

Фото: Студия Квартал 95

- Три основные вещи, которые вы хотели бы реализовать за свой президентский срок, если вам достанутся полномочия главы государства.

- Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди, ведь человеческая жизнь — это самая главная ценность. Для победы нам нужны сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика.

На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры. Но принцип должен быть один: никто не имеет права решать что‑то относительно Украины без участия Украины. И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может. В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля.

Нужно строить сильную экономику — именно она является залогом мира. Мы должны привлечь в Украину инвестиции со всего мира. Если у нас будут работать предприятия с иностранным капиталом — это лучшая гарантия от любой войны.

Нужно строить мощную армию. Интеграция в НАТО — это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО.

Второе — это борьба с коррупцией. Коррупция — главный внутренний враг Украины. Я вижу несколько шагов для победы над ней.

Нужно по меньшей мере на пять лет приравнять коррупцию к тяжким преступлениям. Когда подозреваемый в коррупции не может выйти под залог. Когда у осужденного за коррупцию конфискуют имущество и пожизненно запрещают занимать должности во власти. Когда тот, кто разоблачает коррупцию, получает процент от конфискованных средств.

Необходимо обеспечить независимость и соответствующие ресурсы для эффективной работы антикоррупционных органов. Некоторые из них следует перезапустить. Тогда можно будет спросить про результат.

Мы должны максимально отстранить чиновника от контактов с людьми, когда речь идет о лицензиях и разрешениях. Большинство процессов должны быть онлайн. Государство должно помещаться в смартфон.

Нужно сократить количество и объем полномочий чиновников, поскольку государство не может и не должно регулировать абсолютно все в жизни людей и бизнеса. Государство для человека, а не человек для государства.

Ну и третье — дороги. Я очень хочу, чтобы в Украине наконец‑то были нормальные дороги с цементобетонным покрытием. Мы с Кварталом постоянно ездили на гастроли по всем регионам. О состоянии украинских дорог я знаю не из новостей.

- Политический лидер, который вас вдохновляет. Чем?

- Ли Куан Ю, первый премьер-министр Республики Сингапур. Чем? Тем феноменальным успехом, который известен в мировой истории как сингапурское экономическое чудо.

- Сколько нужно времени, чтобы средняя зарплата в стране достигла $1 тыс.? Как этого добиться?

- Мне не нравятся эти средние температуры по больнице. Если уже серьезно бороться с бедностью, то ориентироваться нужно на медианную зарплату. Надеюсь, что на достойный уровень через пять лет Украина сможет выйти.

- Назовите фамилии трех людей, которые в первую очередь виноваты в том, что Украина — одна из самых бедных стран Европы по уровню ВВП на душу населения.

- Три друга Петра Порошенко, которых он обещал посадить в начале своей каденции. Фамилии каждый может выбирать на собственный вкус — их значительно больше трех, к сожалению.

- Какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса вы считаете приемлемыми?

- Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального — если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ.

- Страна (кроме Украины), где вам больше всего нравится отдыхать.

- Важнее, с кем отдыхать, а где именно — не так уже и важно. Настоящий отдых — это время с моей семьей. В Украине люблю Одессу, ее потрясающую атмосферу и кухню, люблю Карпаты и вкуснейший банош, люблю Киев, киевские кинотеатры. Поход в кино — тоже отдых. Но и путешествовать тоже люблю. Среди последних приятных поездок и открытий — Австралия, где мы были на гастролях. Очень искренние, добрые и позитивные люди, которые в любой момент готовы помочь, что‑то подсказать.

- Три музыкальные композиции, которые вы всегда с удовольствием слушаете, если слышите их в радиоэфире.

- Любые три песни Адель.

Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина

Юлия Тимошенко обещает за пять лет догнать Польшу по уровню зарплат

Фото: Александр Прокопенко

- Три основные вещи, которые вы хотели бы реализовать за свой президентский срок, если вам достанутся полномочия главы государства.

- Основная глобальная цель одна — сделать Украину счастливой. Нам иногда кажется, что “счастье” — абстрактное понятие. Но ведь не зря индекс счастья был введен как официальная единица качества жизни Организацией Объединенных Наций. И сегодня мы находимся в самом конце рейтинга мирового счастья. Мы разучились быть счастливыми, к сожалению… Нам надо вспомнить об этом, создать для этого условия.

Когда человек чувствует себя счастливым, страна развивается успешно. И именно в счастье мы можем “зашить” и ВВП, и уровень заработных плат, и справедливость. Сильная, демократическая, красивая и счастливая Украина — моя цель и миссия.

- Политический лидер, который вас вдохновляет. Чем?

- Говорят, когда нация переживает тяжелые времена, она рождает великих сыновей и дочерей. Это касается и политики. Если в период кризиса и бед к власти в странах приходят люди, адекватные времени и вызовам — настоящие политические лидеры, которыми можно восторгаться, то страна реализует окно возможностей. Такими лидерами изменений были Черчилль, Рузвельт, де Голль. Такой была Маргарет Тэтчер, которую я имела честь знать лично. Такими являются Ангела Меркель и Ли Куан Ю. Это люди, которые подняли свои страны. Люди, которые научились ставить интересы своих стран выше личных.

- Сколько нужно времени, чтобы средняя зарплата в стране достигла $1 тыс.? Как этого добиться?

- В нашей пошаговой программе выведения страны из кризиса Новый курс Украины написано: за пять лет достигнуть уровня заработных плат не ниже, чем в Польше. На сегодня в Польше средняя зарплата подбирается к показателю в 1 тыс. евро. Вот вам и ответ на вопрос.

- Назовите фамилии трех людей, которые в первую очередь виноваты в том, что Украина — одна из самых бедных стран Европы по уровню ВВП на душу населения.

- Я думаю, что президент несет всю ответственность за ситуацию в стране, в том числе и за то, что мы оказались самыми бедными в Европе и одними из самых бедных в мире. В 2014 году, после Революции достоинства, у нас были прекрасные шансы на прорыв. Нам доверял мир, к нам, несмотря на войну на востоке, были готовы идти инвесторы. Люди были рады работать для собственной страны и для себя. Но все это было упущено. Петр Алексеевич Порошенко конвертировал надежды Майдана и надежды нации в личную прибыль. Это называется — убить мечту. Бедность страны — прямой и непосредственный результат такой политики нынешнего президента.

- Какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса вы считаете допустимыми?

- Прежде всего необходимо признать: Крым и Донбасс — это Украина, без каких‑либо нюансов и вариантов. Нам нужен настоящий мир на условиях Украины. И только на основе этого постулата можно двигаться дальше в каких‑либо переговорах.

- Страна (кроме Украины), где вам нравится отдыхать больше всего.

Я немного забыла, что такое отдыхать. Мне сложно вспомнить это ощущение и все, что с этим связано. Давайте я вам об этом расскажу после выборов. Потому что сейчас я отдыхаю в переездах между митингами, встречами и совещаниями.

- Три музыкальные композиции, которые вы всегда с удовольствием слушаете, если слышите их в радиоэфире.

- Поскольку сейчас, в ходе избирательной кампании, я провожу в автомобиле почти все свое время в переездах между городами Украины, то слушаю, что крутят украинские ФМ-радиостанции. Мне нравится современная украинская музыка. И я очень рада, что она развивается и модернизируется. Я с удовольствием слушаю и Святослава Вакарчука, и Кристину Соловий, и Казку.

Петр Порошенко, действующий президент страны

Порошенко верит в возможность возвращения Крыма и Донбасса дипломатическим путем

Фото: Пресс-служба АП

- Три основные вещи, которые вы хотели бы реализовать за свой президентский срок, если вам достанутся полномочия главы государства.

- Во-первых, получить план действий касательно членства в НАТО. О намерении Украины получить план действий в декабре этого года я официально проинформирую наших партнеров во время саммита Альянса в Лондоне. Подать заявку на вступление в ЕС — этот шаг запланирован на 2023 год.

Во-вторых, реализовать свою программу борьбы с бедностью. Преодоление экономического кризиса, вызванного российской как военной, так и экономической агрессией, дало нам возможность возобновить рост ВВП и начать реализацию социальных программ, строить экономику будущего.

В-третьих, вернуть суверенитет Украины над оккупированным Донбассом и Крымом.

- Политический лидер, который вас вдохновляет. Чем?

- Уинстон Черчилль. Человек, который заблаговременно рассмотрел опасность и взял на себя ответственность за страну в самые тяжелые времена. Он не только привел свою страну к победе, но и сохранил демократию.

- Сколько нужно времени, чтобы средняя зарплата в стране достигла $1 тыс.? Как этого добиться?

- Уверен, что это не настолько далекая перспектива, как может показаться на первый взгляд. Мы уже по уровню зарплат в долларовом эквиваленте выходим на довоенный уровень. Очень серьезно продвинулись вперед в детенизации зарплат, сделали очень важные шаги в увеличении минимальной зарплаты, которая за последние годы выросла втрое. Мы продолжим политику детенизации занятости, что должно легализовать доходы граждан.

Кроме того, рост зарплат должен происходить и благодаря росту инвестиций в украинскую экономику, конкуренции работодателей за профессиональные кадры, завершению процесса дерегуляции экономики.

- Назовите фамилии трех людей, которые в первую очередь виноваты в том, что Украина — одна из самых бедных стран Европы по уровню ВВП на душу населения.

- Если бы ответ на ваш вопрос сводился лишь к трем персонам, то проблемы нашей страны в 2014 году не имели бы настолько системного характера, масштаба и глубины. Подобные упрощения лишь отвлекают от поиска оптимального пути выхода из кризиса.

- Какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса вы считаете приемлемыми?

- Считаю возможным обеспечить восстановление территориальной целостности Украины в первую очередь благодаря консолидированному международному политическому и санкционному давлению на Кремль, которое заставит президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Предметом переговоров не может быть территориальная целостность Украины, ее конституционно закрепленный курс на интеграцию в ЕС и НАТО, унитарное устройство. Не может быть каких‑либо компромиссов относительно принадлежности Крыма. Крым — это Украина. Тематика деоккупации Крыма, приостановления экономической блокады Азовского моря, обеспечения Россией свободы судоходства в Керченском проливе и восстановления территориальной целостности Украины является ключевой во время всех международных переговоров.

По моей инициативе вопрос деоккупации и уважения к правам человека в Крыму уже включен в регулярную повестку дня ООН и его ключевых органов, Европейского союза. Продолжается усиление санкций со стороны ЕС, США, Канады и других международных партнеров против России в связи с временной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Таким образом, постепенно формируется международный механизм деоккупации Крыма.

- Страна (кроме Украины), где вам больше всего нравится отдыхать.

Главное для меня — отдыхать в кругу родных. Из-за моей занятости мы сейчас, к сожалению, недостаточно времени проводим вместе.

- Три музыкальные композиции, которые вы всегда с удовольствием слушаете, если слышите их в радиоэфире.

Марш новой армии. Песня стала настоящим хитом и звучит во время каждой моей встречи с избирателями. Но самое важное то, что благодаря поддержке украинского языка мы являемся свидетелями настоящего взрыва в развитии украинского культурного контента. Чтобы в этом убедиться, стоит включить радио: там вы услышите украинскую песню и украинский язык.

- Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция

Своим главным приоритетом Гриценко называет борьбу с коррупцией

Фото: Пресс-служба Анатолия Гриценко

- Три основные вещи, которые вы хотели бы реализовать за свой президентский срок, если вам достанутся полномочия главы государства.

Во-первых — уничтожить коррупцию. В цивилизованной стране после такого скандала, как в Укроборонпроме, в отставку ушел бы и генпрокурор, и руководство НАБУ, и президент. Только по этому делу у народа украли миллиард. А в год выводят из государственной казны 400 млрд грн. Поэтому мы бедная страна.

Второе — за счет ликвидации коррупционных схем начать восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты. Здравоохранение уже развалили, добивают образование. Пенсионный фонд скоро некому будет наполнять.

И третье — это возвращение Крыма и Донбасса. За пятилетний срок президентства можно пройти главные этапы реинтеграции оккупированных территорий. Параллельно — усиливать дипломатический фронт для санкционного давления на Россию за Крым и войну.

- Политический лидер, который вас вдохновляет. Чем?

- Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура. Нравятся его решительность, целенаправленность, честность. Когда он стал премьером, Сингапур был дырой мира, а сейчас там такой уровень жизни, который богатым странам и не снился. Меня поразило, что он всю жизнь прожил в доме, который купил еще в молодости. Не открыл ни один бизнес. Успехом и счастьем для него был успех всего народа.

- Сколько нужно времени, чтобы средняя зарплата в стране достигла $1 тыс.? Как этого добиться?

- Немного. Более того, эти деньги уже сейчас есть в экономике. Но в теневой. В этом виновата нынешняя власть, а не война или Путин. Не Россия рейдерит предприятия в Украине, не она давит их налогами. У нас есть все, чтобы были такие средние зарплаты, только нет силы воли и честности у власти.

- Назовите фамилии трех людей, которые в первую очередь виноваты в том, что Украина — одна из самых бедных стран Европы по уровню ВВП на душу населения.

- Виктор Янукович, Владимир Путин, Петр Порошенко. Первый ослабил страну и отдал ее второму на растерзание. А третий откусывает вкусные куски от того, что осталось от разоренного войной государства.

- Какие компромиссы в вопросе возвращения Крыма и Донбасса вы считаете допустимыми?

Я против компромисса, которого требует Россия, — чтобы миротворцы ООН стояли лишь на линии соприкосновения. Войска ООН расположатся на всех оккупированных территориях. Единственный компромисс, который я бы допустил, — чтобы границу перекрывали без участия украинских военных. Имеет право на жизнь и компромисс относительно амнистии. Те, кто не совершал преступлений против человечности, не резал, не убивал, не насиловал, могут быть амнистированы. Остальные пойдут под суд.

- Страна (кроме Украины), где вам нравится отдыхать больше всего.

- Я не воспринимаю китч. Дорогущие Мальдивы, Канары, роскошные особняки — это жлобство в моих глазах. Мне лично непринципиально, где отдыхать. Принципиально — с кем. Люблю отдыхать с родней. Море, горы или лес. Главное, чтобы была гармония.

- Три музыкальные композиции, которые вы всегда с удовольствием слушаете, если слышите их в радиоэфире.

Музыкальные композиции слушаю в зависимости от настроения. Часто слушаю то же, что и мои дети. Получается очень широкий спектр: от Queen и Eagles, ДДТ Юрия Шевчука и Андрея Макаревича — до Антител, Arctic Monkeys, Chemical Romance или Eminem.