Десять признаков того, что вам говорят правду 1 Джек Шафер

23.03.2019, 10:06

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Маркеры правды могут дать ценную информацию об искренности собеседников

Знать, говорит ли кто-то правду, так же важно, как и то, что кто-то врет. О маркерах правды вспоминают реже, чем о жестах, сигнализирующих об обмане. И большинство людей сосредотачиваются на выявлении признаков лжи. Но маркеры правды могут дать ценную информацию об искренности собеседника. Следующие 10 особенностей поведения указывают на то, что с вами честны:

1. Прямые цитаты. Люди, говорящие правду, дословно воспроизводят реплики тех, о ком рассказывают.

2. Эмоции. Описывая людей или события, те, кто говорит правду, дополняют рассказ собственными мыслями и эмоциями.

3. Неожиданные события или обстоятельства. Выдуманные истории с меньшей вероятностью включают в себя неожиданные события или необычные обстоятельства, всплывающие в ходе пересказа событий.

4. Исправления. Когда люди, говорящие правду, ошибаются, они тут же сами поправляют себя.

5. Время. Честные люди часто не акцентируют внимание на точном времени и месте описываемых событий.

6. Извлеченные уроки. Люди, говорящие правду, проводят параллели со схожими событиями, пережитыми ими в прошлом, и упоминают уроки, извлеченные из прошлого опыта, в своем рассказе о нынешних событиях.

7. Более длинные описания. Правдивые истории длиннее, сложнее, и содержат конкретные детали.

8. Рассказ от первого лица, а также использование простого прошедшего времени (в английском языке). Использование местоимений первого лица в сочетании с глаголами в простом прошедшем времени позволяет предположить, что человек был вовлечен в описываемые им события и извлекает информацию из своей памяти.

9. Не относящиеся к делу подробности. Люди, говорящие правду, включают в свой рассказ детали и факты, не имеющие отношения к описываемым событиям.

10. Пожатие плечами и открытые ладони. Среди жестов, свидетельствующих об искренности собеседника — пожимание плечами, при котором руки раскрыты ладонями вверх.

Джек Шафер, "Новое время"