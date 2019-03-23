МИД Польши: Требуем от России немедленно освободить коварно похищенного на территории Беларуси Гриба 1 23.03.2019, 10:23

Павел Гриб

Польша вступилась за украинского политзаключенного.

Министерство иностранных дел Польши обеспокоены решением российского суда по приговору к 6 годам заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Российскую Федерацию немедленно его освободить, сообщает "Интерфакс".

Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, и к тому времени - предоставить нуждающимся надлежащую медицинскую помощь и контакт с семьями. Мы также призываем к предоставлению украинских консульских услуг этим людям", - говорится в сообщении.

"Мы очень обеспокоены вынесением приговора 20-летнему украинцу Павлу Грибу, который был коварно похищен в августе 2017 года Федеральной службой безопасности России на территории Беларуси", - добавили в МИД Польши.