«Баста!»: Китайское руководство «БелДжи» ввело рейтинговую систему для работников 4 23.03.2019, 10:36

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Баллы у сотрудников будут забирать за малейший проступок.

Нам пишут сотрудники «БелДжи». При том, что зарплата обычных рабочих с учетом премий там составляет, как мы уже сообщали ранее, около 200$, теперь и с ее получением могут возникнуть проблемы. Китайское руководство предприятия теперь решило оценивать сотрудников в баллах, отнимая их за малейший проступок, пишет Telegram-канал «Баста!».

За что же будут наказывать рабочих?

За болезнь при наличии больничного - 2 балла в сутки.

За опоздание на работу на 5 минут - 1 балл.

За уход с рабочего места без разрешения - 2 балла.

Также теперь нельзя сидеть во время работы либо «заниматься другими делами, не связанными с работой». К таким относится в том числе и ответ на телефонный звонок или разговор с другим сотрудником. Тоже штраф в несколько баллов.

Каждую неделю будет выбираться просто «худший работник». Его, если не уволят, дополнительно лишают 2 баллов.

Количество «штрафных» баллов напрямую влияет на размер зарплаты. Заболел, пару раз поговорил по телефону, отлучился в туалет, не спросив разрешения — даже указанных в контракте 200$ не видать, как своих ушей. А на белорусский Трудовой кодекс китайскому руководству плевать.

Интересно, будут ли перенимать «передовой опыт» на других предприятиях?