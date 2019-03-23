Официально: Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Официально: Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан2
- 23.03.2019, 10:55
Инициативу Токаева поддержал казахстанский парламент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики, пишет РБК.
«В соответствии со ст. 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», — говорится в указе.
Документ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 23 марта.
Также он подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нур-Султан.