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Официально: Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

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  • 23.03.2019, 10:55
Фото: Казинформ

Инициативу Токаева поддержал казахстанский парламент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики, пишет РБК.

«В соответствии со ст. 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», — говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 23 марта.

Также он подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нур-Султан.


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