500 деятелей общества и культуры Беларуси обратились к Дале Грибаускайте 23.03.2019, 11:08

Фото: svaboda.org

Белорусы выступают за то, чтобы на могилах повстанцев Калиновского были надписи на белорусском языке.

Обращение касается перезахоронения останков повстанцев 1863-1864 годов, повешенных царскими властями. Останки нашли на горе Гедимина в Вильнюсе. Генетическая экспертиза обнаружила: среди захороненных — и Кастусь Калиновский. Белорусская общественность обращается к президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, другим уполномоченным лицам. На момент получения обращения редакцией nn.by обращение подписали около 500 человек. Подписи продолжают поступать.

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

LR Užsienio reikalų Ministrui Linui Linkevičiui

J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

LR Kultūros Ministrui Mindaugui Kvietkauskui

Jono Basanavičiaus g. 5, Vilnius 01118

Белорусская общественность с волнением следит за процессом перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, найденных на горе Гедимина.

Те повстанцы — национальные герои не только Литвы и Польши, но и Беларуси.

Среди них Кастусь Калиновский — символ борьбы Беларуси за свою независимость, человек, который выдавал первую газету на белорусском языке. Его пример вдохновляет и нынешнее поколение белорусского молодежи на борьбу за свободу и самоопределение.

Повстанцы — литовцы, белорусы, поляки — вместе боролись с царскими оккупантами, вместе отдавали свою жизнь, вместе разговаривали по-белорусски, литовски, польски, чтобы Литва, Беларусь, Польша стали свободными.

Могилы повстанцев будут местом паломничества молодых белорусов. Ради будущего Беларуси важно, чтобы надписи на их могилах были и на белорусском языке. Просим учесть это при решении вопросов перезахоронения. Это поможет сближению белорусского и литовского народов, имеющих общую тысячелетнюю историю.

Среди подписантов - первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, писатель Владимир Орлов, музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Змитер Войтюшкевич и другие.