Бездомный «Адмирал Кузнецов» 11 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

23.03.2019, 11:39

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Крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Проще продать, чем отремонтировать.

Если помните, то буквально на днях я рассуждал на тему заявлений президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова о том, что план по проведению ремонтных работ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» готов и завершится ремонт в 2021 году. Специально для этого, после аварии на плавучем доке ПД-50 проводится модернизация сухого дока 35-го судоремонтного завода. Собственно, если вкратце, то я усомнился в правдивости слов Рахманова и отнес его приступ эйфории к банальной пропаганде. И, как не странно, оказался прав.

Намедни стало известно, что тот самый сухой док, о котором говорил Рахманов, что на мощностях 35-го судоремонтного завода, модернизировать только начнут, но не, скажем так, закончат.

Так, согласно появившейся информации, на 35-м судоремонтном заводе только планируется провести работы по объединению двух параллельно расположенных сухих доков длиной 200 метров, для размещения в них «Кузи». То есть, на сегодняшний день между ними даже не сломлена стена, не говоря уже про обустройство для приема авианесущего крейсера.

Но, что самое интересное, подобного рода модернизация сухого дока 35-го судоремонтного завода даже сейчас вызывает сомнения, ведь попросту сломать перестенок это вовсе не замена плавучего дока. А создание плавучего дока это многолетний проект-долгострой.

То есть, иными словами, продолжать ремонт «Адмирала Кузнецова» на сегодняшний день негде, а слова Алексея Рахманова, как и предполагалось, оказались чистой ложью.

А потому, на мой взгляд, многострадальный крейсер российским оккупантам куда проще продать, чем отремонтировать. И так понятно, что это им уже не по силам.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»