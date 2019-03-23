В 2019 и 2020 году Беларусь выплатит гигантские суммы по внешним долгам 5 23.03.2019, 12:10

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Самым большим должником в 2019 году является сектор госуправления.

Власти опубликовали статистику по внешним обязательствам секторов белорусской экономики. График погашения долгов в ближайшие 2 года будет суровым. При оценке будущих платежей по внешнему долгу чиновники делят экономику на 4 сектора — государственное управление, Нацбанк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации и остальные. Сектор госуправления — это по сути Минфин, а сектор «остальные» — это нефинансовые предприятия (реальный сектор). По оценке banki24.by, за 2019 год всем секторам предстоит погасить внешний долг на сумму, эквивалентную 6,5 млрд USD. Эта сумма состоит из погашения основного долга (5,5 млрд USD) и его обслуживания (1 млрд USD). При расчетах мы исключили межфирменное кредитование и торговые кредиты и авансы. Межфирменные кредиты представляют собой выдачу и получение займов в рамках одной корпорации. Торговые кредиты и авансы постоянно рефинансируются предприятиями и перетекают на будущие периоды практически без погашения.

Самым большим должником в 2019 году является сектор госуправления — 2 385 млн USD. Порядка 1 512 млн USD из этой суммы — это погашение основного долга и 873 млн USD — проценты. В декабре 2018 года Минфин досрочно погасил некоторые выпуски внутренних валютных облигаций в объеме 470 млн USD. В связи с этим оставшиеся облигации с погашением в 2019 году составили 401,9 млн USD и 75 млн EUR. Некоторые платежи будут происходить и по купонам различных выпусков. С учетом процентов как раз и набегают искомые 3,2–3,3 млрд USD по валютным долгам Минфина.

Ожидаемые выплаты Нацбанка на внешнем контуре в разы меньше, чем у Минфина, — 366 млн USD. Зато регулятор много должен отдать по внутренним облигациям в долларах — 673 млн USD за 2019 год. Банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям в 2019 году нужно погасить внешние долги на 1 853 млн USD, реальному сектору экономики — на 1 946 млн USD. Оценка выплат на 2020 год пока более скромная — 5,8 млрд USD. Из этой суммы на сектор госуправления (читай: Минфин) ложится 2,5 млрд USD, на Нацбанк — 164 млн USD, на банковский сектор и НКФО — 1 млрд USD, на реальный сектор экономики — 2,1 млрд USD. По внутренним валютным облигациям с погашением в 2020 году Минфин должен только по основному долгу 438 млн USD и 201 млн EUR, а Нацбанк — 181 млн USD. Первые платежи по кредиту за АЭС в Островецком районе начнутся в 2021 году. Поэтому в роспись долгов Беларуси на 2-летний период «атомные» деньги еще не входят.