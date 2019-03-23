Главный редактор «Совбелии» опозорился со знанием географии 32 23.03.2019, 12:23

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В трех фразах он ошибся трижды.

В очередном выпуске «Клуба редакторов» руководители государственных СМИ много времени посвятили уходу Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

Отреагировали и на публикацию nn.by на эту тему.

«Столицу страны Назарбаев перенес из Алматы в Астану — чтобы казахи массово переселялись на север, чтобы исчезла опасность отторжения северных территорий и их присоединения к России. О такой возможности в начале правления Назарбаева говорили, сейчас мало кто вспоминает», — говорилось в статье.

Главный редактор «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук решил опровергнуть эти утверждения, но это была не очень хорошая идея — в трех фразах он ошибся трижды.

«Это для тех, кто не учил географию. Астана намного более южнее, чем Алматы. И надо еще понимать, что от Астаны на север столько же, сколько от Алматы до Астаны. По сути, где находится Астана — это географический центр, — объяснил всем присутствующим Жук. — …А вы на этом источнике [«Нашей Ниве»] что-то хорошее вообще читали? Они даже сами о себе пишут негативно».

Cпециально для него Дмитрия Жука публикуется карта Казахстана. Она доступна через сервис Гугл.Карты.

Во-первых, следует запомнить, что старая столица, Алматы, находится на самом юге Казахстана, на границе с Кыргызстаном. На севере находится Астана.

Во-вторых, оказывается, между Алматы и Астаной по автодороге 1212 километров. А от Астаны до границы с Россией — 565 километров, вдвое меньше.

Наконец, от Астаны до географического центра Казахстана более 550 километров. Географический центр находится в центре страны, а не на севере.