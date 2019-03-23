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В Украине Гриценко вызвал Зеленского на открытые дебаты

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  • 23.03.2019, 12:35
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Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины заявил, что «люди должны услышать ответы».

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призвал лидера президентских рейтингов Владимира Зеленского выйти на дебаты в прямом эфире, пишет "Новое время".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой, и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке ", - написал Гриценко.

Он отметил, что готов к проведению дебатов с Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.


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