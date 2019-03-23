В Гродно в Коложской церкви прошел белорусскоязычный молебен

В Гродно в Коложской церкви прошел белорусскоязычный молебен1
- 23.03.2019, 14:04
Принесли и бело-красно-белый флаг.
23 марта в древней Коложской православной церкви в Гродно прошел молебен за Беларусь. Белорусскоязычный, кстати. Видео опубликовала Марина Войтович.
В храме были и люди, которые пришли на празднование годовщины БНР в Коложском парке. Принесли и бело-красно-белый флаг. Празднование начнется в 13 часов, сообщает Еврорадио.
После окончания праздника, в 17:30 в фарном костеле в Гродно пройдет и католическое богослужение за Беларусь.