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В Гродно в Коложской церкви прошел белорусскоязычный молебен

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  • 23.03.2019, 14:04
Фото: Еврорадио

Принесли и бело-красно-белый флаг.

23 марта в древней Коложской православной церкви в Гродно прошел молебен за Беларусь. Белорусскоязычный, кстати. Видео опубликовала Марина Войтович.

В храме были и люди, которые пришли на празднование годовщины БНР в Коложском парке. Принесли и бело-красно-белый флаг. Празднование начнется в 13 часов, сообщает Еврорадио.

После окончания праздника, в 17:30 в фарном костеле в Гродно пройдет и католическое богослужение за Беларусь.

Фото: Еврорадио


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