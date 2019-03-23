Беларусь до сих пор не ответила на запрос Украины по похищению Павла Гриба 5 23.03.2019, 14:25

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Павл Гриб

Украина ждет ответа от белорусского МИД.

Об этом в интервью «Укринформ» заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Украинский посол признался, что было много консультаций с МИДом Беларуси по поводу исчезновения Павла Гриба.

«Случай с Павлом Грибом уникален в том плане, что были привлечены российские спецслужбы. Я, откровенно говоря, белорусов немного жалею, потому что мы знаем, какие «пакости» и плохие вещи могут делать россияне в других странах», — рассказал украинский дипломат.

Игорь Кизим обратил внимание, что белорусская сторона до сих пор не ответила, участвовали ли в похищении украинского гражданина беларусские спецслужбы.

«Знаем, что его похитили спецслужбы Российской Федерации, но была ли к этому причастна белорусская сторона – неизвестно. В МИД Беларуси говорят, что перенаправляют наши запросы в МВД или в белорусский КГБ. Но официального ответа от МИД Беларуси до сих пор нет», — заявил посол.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам колонии общего режима.