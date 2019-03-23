Тихая революция: как электромобили завоевывают мир 13 23.03.2019, 14:37

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На дорогах будущего будут доминировать электрокары.

У обочины припаркован автомобиль с длинным зарядным кабелем, который тянется на второй этаж соседнего дома. Мимо бесшумно проплывает электромопед национальной почтовой службы. А посреди улицы стоит электрический автобус, к которому подоспел другой, чтобы поделиться зарядом. В столице Норвегии Осло такие ситуации уже стали частью повседневной жизни и не вызывают удивления у прохожих, пишет "Новое время".

"На электричество переходит общественный транспорт и государственные службы, а частных электромобилей стало так много, что им не хватает мест у зарядных столбов", — рассказывает Татьяна Бондаренко, 36‑летняя украинка, последние 14 лет живущая в Норвегии. С 2013 года Бондаренко водит электромобиль.

Норвегия — безусловный мировой лидер по распространению машин с электродвигателями. В 2018 году их реализация достигла 40% от общего объема автопродаж в этой стране. Для сравнения: следующая за ней Исландия зафиксировала вдвое меньший результат, а у третьей в списке Швеции доля продаж электромобилей оказалась впятеро ниже, констатируют эксперты специализированного статистического ресурса EV-volumes.

Всего в мире в 2018 году было продано рекордное количество электромобилей — около 2 млн. В итоге их число на дорогах планеты выросло до 5,6 млн. Правда, доля в общемировом автопарке увеличилась незначительно: на каждые 250 машин с двигателем внутреннего сгорания сегодня приходится всего одна, работающая на электричестве.

Источник: HВ

Источник: HВ

Тем временем экологические проблемы и прогнозы климатологов толкают правительства к действиям. Так, Норвегия к 2025 году намерена полностью прекратить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания. Дания, Ирландия и Израиль рассчитывают закрыть рынок новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году, Великобритания — к 2040‑му. Еще через десять лет практически каждый автомобиль, который колесит по Соединенному Королевству, не будет давать выхлопа, обещают в британском правительстве.

Еще с 2017 года в центре Лондона действует специальная пошлина в 10 фунтов стерлингов для автомобилей с высоким содержанием вредных веществ в выхлопных газах. Дизельным автомобилям старше 10 лет запрещен въезд в центр немецкого Гамбурга. Свои ограничения для старых дизельных машин ввели и другие города бундесреспублики: Штутгарт, Франкфурт, Берлин, Кельн и Бонн. Мэр датской столицы Копенгагена пообещал не пускать в город новые дизельные автомобили уже в этом году. Тогда как в Париже, Мадриде, Риме, Мехико и Афинах намерены запретить въезд любому дизельному транспорту к 2025 году.

Не отстают в популяризации электромобилей и крупнейшие рынки. Так, на Китай сегодня приходится половина мирового объема продаж электромобилей. Индия рассматривает перспективу запретить машины на ископаемом горючем до 2030-го — правда, лишь в случае доказанной экономической эффективности такого шага. А в США о сведении автомобильных выхлопов к нулю до 2050 года заявили восемь штатов, включая Калифорнию.

"Все больше городов мира будут исключать любые альтернативы электромобилям", — констатирует Питер Уэллс, профессор Центра исследований автомобильной индустрии в Кардиффской бизнес-школе. По его мнению, к 2025 году стоимость электромобилей может сравняться с ценами на бензиновые и дизельные машины, а ограничения в дальности их поездок уже не будут вызывать таких проблем, как сегодня.

Льготы и квоты

Свой Nissan Leaf, один из первых появившихся в Норвегии электромобилей, жительница Осло Бондаренко купила еще в 2013 году. К решению поменять бензиновый микроавтобус Volkswagen Caravelle на компактный хэтчбек ее подтолкнуло желание экономить.

"Я тогда жила на одном острове, а работала на другом, — рассказывает украинка. — За проезд по мосту нужно было платить, тогда как электромобили проезжали бесплатно". Спустя шесть лет она ничуть не жалеет о своем приобретении и уверена, что под капотом ее следующей машины тоже будет электродвигатель. Она изучила и приняла все ограничения своей машины и теперь хвалит ее за тихую работу и быстрый набор скорости, экологичность и экономичность.

В Норвегии электромобиль выгодно покупать и не менее выгодно содержать. Так, за автомобили с зарядкой не нужно платить налоги на импорт и добавленную стоимость. В итоге, если Volkswagen Golf с двигателем внутреннего сгорания обойдется норвежцу приблизительно в 31 тыс. евро, из которых 11 тыс. евро составят налоги и сборы, то полностью электрический e-Golf он купит за 27 тыс. евро. В эксплуатации электромобиль тоже дешевле традиционных машин.

"Одна зарядка машины, которая занимает от 8 до 12 часов, обходится мне в 19 крон", — рассказывает Бондаренко. На этом заряде ее Leaf проедет 130 км.

Помимо горючего обладатели традиционных и гибридных автомобилей в Норвегии тратят деньги на парковку, переправы на паромах, проезд по платным дорогам и мостам — услуги, за которые с электромобилистов плату не берут. Финансовые бонусы и налоговые льготы для машин с нулевыми выбросами действуют и в других странах Евросоюза.

Стимулируют рынок электромобилей и в Китае. С 2019 года правительство ввело новые требования к компаниям, которые продают на местном рынке более 30 тыс. автомобилей в год. Машины с гибридными или электрическими двигателями должны составлять минимум 10% от общих продаж, а с 2020 года — 12%. По прогнозам аналитического подразделения британского журнала The Economist, новые правила поднимут годовые продажи авто на новых типах энергии в Китае до 1,4 млн.

В 2018‑м КНР уже продемонстрировала наибольший рост продаж электромобилей в мире: с 700 тыс. до 1,2 млн. Теперь по китайским дорогам колесит 2,6 млн таких машин — практически половина мирового электроавтопарка, подсчитали в немецком Центре по исследованию солнечной энергетики и водородных технологий (ZSW).

"Китай лидирует благодаря политическому курсу властей, размеру внутреннего рынка и обеспеченности ресурсами", — отмечает Дэн Коффи, экономист, эксперт мировой автомобильной индустрии из бизнес-школы Университета Лидса в Великобритании.

Тем временем в Европе годовые продажи электромобилей недотягивают и до половины китайских. По данным EV-volumes, за минувший год европейцы зарегистрировали 409 тыс. таких новых машин.

А в процентном соотношении к традиционным они составили всего 2%, добавляют в Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Более половины зарегистрированных — бензиновые, 36% — дизельные.

Впрочем, начиная с 2015 года доля продаж дизельных автомобилей во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании снизилась на 8%, констатируют в Международном совете экологически чистого транспорта (ICCT). Серьезным толчком для этого послужил дизельный скандал, который разгорелся вокруг немецкого автогиганта Volkswagen из‑за махинаций с экологическими тестами в США.

Именно экология стала ключевым стимулом для глобальной популяризации электромобилей. В 2016 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, один из пунктов которого предполагает, что к 2040 году они выведут с рынка весь выделяющий парниковые газы транспорт. Если человечество не откажется от ископаемого топлива, планету ждут необратимые изменения климата и экологические катаклизмы, предупреждают ученые со всего мира в опубликованном в октябре 2018‑го докладе Глобальное потепление на уровне 1,5ºС.