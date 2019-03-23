Накануне Дня Воли в Беларусь не пустили немецкого преподавателя 2 23.03.2019, 14:51

Фото: facebook.com

Андре Бема пять лет жил и работал в Гродно.

Ученого Андре Бема вместе с женой Еленой и детьми 22 марта не пустили в Беларусь. Семья ехала из Украины. Елена родом из Беларуси, здесь живут ее родители.

В Андре есть действующая белорусский виза до конца лета, но он не уверен, будет ли пытаться еще раз попасть в Беларусь, пишет Hrodna.life.

Филолог-славист Андре Бем 10 лет работал в белорусских университетах в программе академических обменов: 5 лет в БГУ и 5 лет в ГрГУ. В 2015 году Андре Бем вместе с журналисткой БелаПАН Мариной Рохлей издал путеводитель о Беларуси «Weißrussland: Mit Minsk, Brest, Hrodna, Homel, Mahiljou und Vicebsk».