Бывший премьер-министр Казахстана: Мне понравилось мужество наших граждан 1 23.03.2019, 15:04

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Акежан Кажегельдин

Акежан Кажегельдин прокомментировал протесты против переименования столицы.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы Астана в Нур-Султан в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку 19 марта.

Постановление опубликовали на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне в Астане полиция задержала около 10 человек, среди которых была репортер Настоящего Времени Светлана Глушкова. Лишь спустя пять часов ее выпустили из отделения.

О ситуации в Казахстане журналисты поговорили с бывшим премьер-министром страны Акежаном Кажегельдиным, который сейчас находится в Лондоне.

– Проходят акции протеста, люди выступают против переименования Астаны в Нур-Султан. Закончилось все задержанием протестующих и даже журналистов. Как вам такое начало работы Токаева на посту президента Казахстана?

–Токаев не вчера и не сегодня, а почти в первый день, как только принял новый пост, выстрелил себе в ногу как политик. И по большому счету, у него будут теперь большие проблемы с собственным политическим реноме. Он не смог преодолеть давления, скорее всего, это все выглядело как обязательство на обязательство: передача власти – в обмен благодарность и предложение переименовать столицу, переименовать улицы во всех областных центрах. Как всегда торопятся угодить друг другу, демонстрирует лояльность и сразу же разоблачает сам себя, что он будет следовать этому же курсу. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Очень драматично.

Мне понравилось мужество наших граждан. Кто-то может сказать, что там не 10 тысяч. Когда 10 тысяч выйдут – полиция разбежится.

– Вы согласны, что эти акции протеста и попытка переименования Астаны в Нур-Султан будут ассоциироваться с первыми днями работы Токаева на посту президента?

– Обязательно. Это будет ассоциироваться с передачей власти, это будет ассоциироваться с первыми часами работы и.о. президента. Люди, которые вышли, они протестуют не только против переименования, они протестуют против того, каким образом власть передается, и против того, кто маячит в будущем в этой власти. Люди устали от одной семьи, люди хотят, чтобы была новая власть, новая политическая система, новая экономика, вернули, наконец, людям веру в равные возможности. Пока еще этого не видно.

– На сегодняшние акции протеста призывал выйти лидер запрещенного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. Как вы относитесь к таким призывам и лично к Аблязову?

– Я поддерживаю любого, кто призывает людей противостоять режиму, который не собирается ничего менять. Было видно, когда передавали власть, что он продолжает мошенничать. Власть не просто узурпировали – ее украли. Ее передают очень просто. Можете себе представить: меньше двух сотен человек одобряет переход власти и форму правления, а потом 40 человек в сенате избирает одного из своих будущим претендентом и потенциальным по написанной новой Конституции, новым правилам преемником. Люди, конечно, понимают, что их обманули. Любой, кто призывает к смене власти, любой, кто призывает изменить систему, которая сложилась, является сегодня на стороне народа.

– Токаев заявил, что продолжит политику Назарбаева. Способен ли он стать не только продолжателем линии Елбасы, но и, возможно, выйти из тени Назарбаева?

– Если он наберется мужества, проведет выборы честные, равные, даже если их проиграет – обеспечит правильную передачу власти, он останется в истории навсегда, как, скажем, Роза Отунбаева в соседнем Кыргызстане. Если же он все-таки намерен продолжать эту линию – значит, ему придется мошенничать и приписывать себе голоса. Значит, будем к нему относиться соответствующим образом. Удержится он на этой власти или нет – покажет настроение людей.

Но сейчас прекрасно было видно, сколько человек управляет нашей страной. Даже Коммунистическая партия Советского Союза в этом отношении была более изобретательна, но самое интересное, что она была более представительна. Это просто фарс.

– Есть ли шанс у Казахстана в ближайшие годы сделать прорыв в развитии демократического общества?

– Боюсь, что если будет продолжаться линия, которую мы видим в последние три дня, то демократических инструментов передачи власти и смены политической системы не видно. Тогда в руках народа остается единственная возможность – это улица.

– Вы уже много лет проживаете не в Казахстане, на родине. Вы заочно приговорены к тюремному сроку. Если вы сейчас вернетесь – вас арестуют?

– Это будет зависеть от того, каким образом я вернусь.

– Собираетесь ли вы теперь в нынешних условиях возвращаться в Казахстан?

– Я бы не стал сейчас в эфире рассказывать, как я собираюсь возвращаться в Казахстан, тем более в такое неопределенное время. Но я хочу вам сказать одну только вещь: как только Назарбаев по-настоящему уйдет из власти, вся эта система рухнет. Никто не может ее удержать – ни Токаев, тем более не удержит ее Дарига Нурсултановна. Потому что вообще-то под большим вопросом, почему она сегодня находится в сенате.

Буквально недавно прошли несколько рапортов, в том числе слушания в Конгрессе Соединенных Штатов, по поводу того, как были разграблены, растащены, переданы через Всемирный банк деньги из фонда "Орел" на так называемое развитие молодежных программ. Как оказалось, ровно $42 млн попали на счета компаний, которые были напрямую связаны с Даригой, и они служили ее пропаганде.

Я думаю, что вообще-то, по большому счету, Токаев мог бы сегодня начать свою деятельность с того, что приостановил бы ее деятельность в сенате и начал бы разбираться и поручил прокуратуре и агентству по борьбе с коррупцией разобраться с тем, что это за счета у нее в банках за рубежом. Как это так у нас получается: человек, который в принципе может оказаться завтра еще одним президентом республики Казахстан, хранит за рубежом огромные суммы денег?

– Давайте представим чисто гипотетически: вы возвращаетесь в Казахстан, выборы президента в Казахстане пройдут в 2020 году. Нет ли у вас желания принять в них участие?

– Если Токаев захочет провести честные выборы, он должен сделать все, чтобы или я, или кто-либо такой же, как я, выступили вместе с ним на этих выборах. И если он тогда победит, это будет настоящий его инструмент, вот тогда он сможет преодолеть любое давление, в том числе со стороны Совета национальной безопасности. Если он этого не сделает, он будет марионетка, игрушка.

– Как бы вы оценили свои шансы, участвуй вы в выборах президента?

– Есть единственный инструмент проверить шансы любого из нас на выборах – это честные, справедливые выборы. Других нет.