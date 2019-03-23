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Еще четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси

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  • 23.03.2019, 15:18
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Министерство информации увеличило присутствие российских каналов в нашей стране.

Министерство информации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации – телепрограмм «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». Разрешение выдано на три года, сообщает «Белсат».

Программы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленность соответственно. Все они – российские.

«Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получивших разрешение на распространение на территории Республики Беларусь, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения», – напоминают в министерстве.


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